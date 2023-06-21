Україна перемогою над Хорватією стартувала на Євро-2023

Збірна України після забитого м'яча. Фото: ua.tribuna.com

На стадіоні "Жулешті" у Бухаресті матчем проти Хорватії на Євро-2023 U-21 стартувала збірна України. Підопічні Руслана Ротаня у першому матчі перемогли балканців.

Українці змогли забити у ворота суперника два м'ячі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

З гравців із національної збірної зіграли лише Анатолій Трубін і Георгій Судаков.

Огляд матчу

Збірна України з перших хвилин взяла м'яч під свій контроль, але ніяк не могла створити гарну атаку. Однак на 19-й хвилині Олексій Кащук у штрафному майданчику отримав пас від Артема Бондаренка, обіграв кількох захисників і пробив у дальній від себе нижній кут воріт — 1:0.

Після забитого м'яча збірна України віддала м'яч супернику та здебільшого діяла на контратаках. При цьому у суперника інколи вдавалися атаки, які доходили до удару.

На початку другого тайму збірна України подвоїла перевагу. Цього разу Кащук класно подав із правого флангу на Данила Сикана, який пробив у дальній кут воріт — 2:0.

Після 60-ї хвилини Хорвати почали нарощувати перевагу та в одному з моментів Стойкович пробив у перекладину. Ще через 5 хвилин він прострілив уздовж воріт, а Фріган не влучив у ствір.

На 82-й хвилині Франьїч після подачі з флангу пробив головою під поперечину, але Трубін дуже легко забрав м'яч. Більше хороших моментів у хорватів у позиційному нападі вже не було.

Нагадаємо, хавбек Руслан Маліновський повернеться до Італії: "Марсель" готовий продати українця.

Футболісти Забарний та Мудрик не зіграють за Україну на Євро-2023.

Бразилець Неймар отримав від вагітної нареченої дозвіл на зради.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков опинився у компанії Букайо Сака та Харрі Кейна.

Дружина Роналду Джорджіна Родрігес постраждала під час сімейної відпустки: реакція Кріштіану.

Гриліш прокоментував пияцтво після перемоги у Лізі чемпіонів.