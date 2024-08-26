Коламбус Крю выиграл Кубок лиг, Чеберко снова с чемпионским кубком

Украинец Чеберко выиграл престижный трофей в США — видео
В США завершился розыгрыш Кубка лиг, где играют клубы из американской МЛС и Мексики. В финале встретились "Коламбус Крю" и "Лос-Анджелес".
"Коламбус", за который играет украинский защитник Евгений Чеберко, победил со счетом 3:1, передает портал Новини.LIVE.
Финал Кубка лиг
"Крю" открыли счет в конце первого тайма благодаря точному удару Эрнандеса. Во второй половине матча легендарный Оливье Жиру восстановил паритет.
"Коламбус" смог вырвать победу в дополнительное время. На 92-й минуте дубль оформил Эрнандес, а на 94-й добил "Лос-Анджелес" Рассел-Роу.
Чеберко начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 75-й минуте.
Отметим, что команды встречались в финале и в прошлом году. Тогда также победили "Коламбус Крю" со счетом 2:1.
"Коламбус Крю" — "Лос-Анджелес" — 3:1
Голы: Кучо Эрнандес, 45, 90+2, Рассел-Роу, 90+4 — Жиру, 57.
Добавим, что три лучших команды Кубка лиги автоматически проходят в основную часть Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
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