Коламбус Крю виграв Кубок ліг, Чеберко знову з чемпіонським кубком

Переможці турніру "Коламбус Крю". Фото: "Коламбус Крю"

В США завершився розіграш Кубка ліг, де грають клуби з американської МЛС та Мексики. У фіналі зустрілись "Коламбус Крю" та "Лос-Анджелес".

"Коламбус", за який грає український захисник Євген Чеберко, переміг з рахунком 3:1, передає портал Новини.LIVE.

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Фінал Кубка ліг

"Крю" відкрили рахунок в кінці першого тайму завдяки точному удару Ернандеса. У другій половині матчу легендарний Олів’є Жиру відновив паритет.

"Коламбус" зміг вирвати перемогу в додатковий час. На 92-й хвилині дубль оформив Ернандес, а на 94-й добив "Лос-Анджелес" Рассел-Роу.

Чеберко почав матч на лавці запасних та вийшов на поле на 75-й хвилині.

Зазначимо, що команди зустрічалися в фіналі й минулого року. Тоді також перемогли "Коламбус Крю" з рахунком 2:1.

"Коламбус Крю" — "Лос-Анджелес" — 3:1

Голи: Кучо Ернандес, 45, 90+2, Рассел-Роу, 90+4 — Жиру, 57.

Додамо, що три найкращі команди Кубка ліги автоматично проходять в основну частину Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.

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