Коламбус Крю виграв Кубок ліг, Чеберко знову з чемпіонським кубком

Українець Чеберко виграв престижний трофей у США — відео
В США завершився розіграш Кубка ліг, де грають клуби з американської МЛС та Мексики. У фіналі зустрілись "Коламбус Крю" та "Лос-Анджелес".
"Коламбус", за який грає український захисник Євген Чеберко, переміг з рахунком 3:1, передає портал Новини.LIVE.
Фінал Кубка ліг
"Крю" відкрили рахунок в кінці першого тайму завдяки точному удару Ернандеса. У другій половині матчу легендарний Олів’є Жиру відновив паритет.
"Коламбус" зміг вирвати перемогу в додатковий час. На 92-й хвилині дубль оформив Ернандес, а на 94-й добив "Лос-Анджелес" Рассел-Роу.
Чеберко почав матч на лавці запасних та вийшов на поле на 75-й хвилині.
Зазначимо, що команди зустрічалися в фіналі й минулого року. Тоді також перемогли "Коламбус Крю" з рахунком 2:1.
"Коламбус Крю" — "Лос-Анджелес" — 3:1
Голи: Кучо Ернандес, 45, 90+2, Рассел-Роу, 90+4 — Жиру, 57.
Додамо, що три найкращі команди Кубка ліги автоматично проходять в основну частину Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.
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