Украинец Федоренко завоевал медаль в престижном виде спорта

Украинец Федоренко стал первым в истории призером чемпионата Европы по каяк-кроссу
Молодой украинский спортсмен Александр Федоренко стал обладателем серебряной медали в индивидуальной гонки в каяк-кросе. Гребец завоевал награду в дебютной дисциплине на чемпионате Европы U-23.
Федоренко установил уникальное достижение на турнире в Польше, сообщает в Facebook "Гребля Украины".
В Кракове проходит важный турнир для молодых спортсменов. Александр Федоренко стал первым в истории призером чемпионата Европы по каяк-кроссу среди юниоров и молодежи до 23 лет. Украинец только на 0,03 секунды уступил победителю заплыва, которым стал француз Лео Виттон. Бронзовую медаль завоевал другой французский спортсмен Анатолий Делассус.
Важное достижение украинского спортсмена
Федоренко сумел подняться на подиум дебютной дисциплины в индивидуальной гонки в каяк-кросе. Александр завоевал медаль в континентальном первенстве по гребному слалому среди спортсменов в возрасте до 23 лет.
Раньше та дисциплина, в которой Федоренко завоевал "серебро", была известна как гонка на время. Теперь это индивидуальная гонка в каяк-кроссе.
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