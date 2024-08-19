Украинец Федоренко завоевал медаль в престижном виде спорта

Александр Федоренко с медалью. Фото: facebook.com/groups/canoeofukraine/

Молодой украинский спортсмен Александр Федоренко стал обладателем серебряной медали в индивидуальной гонки в каяк-кросе. Гребец завоевал награду в дебютной дисциплине на чемпионате Европы U-23.

Федоренко установил уникальное достижение на турнире в Польше, сообщает в Facebook "Гребля Украины".

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В Кракове проходит важный турнир для молодых спортсменов. Александр Федоренко стал первым в истории призером чемпионата Европы по каяк-кроссу среди юниоров и молодежи до 23 лет. Украинец только на 0,03 секунды уступил победителю заплыва, которым стал француз Лео Виттон. Бронзовую медаль завоевал другой французский спортсмен Анатолий Делассус.

Александр Федоренко, Лео Виттон и Анатолий Делассус. Фото: facebook.com/groups/canoeofukraine/

Важное достижение украинского спортсмена

Федоренко сумел подняться на подиум дебютной дисциплины в индивидуальной гонки в каяк-кросе. Александр завоевал медаль в континентальном первенстве по гребному слалому среди спортсменов в возрасте до 23 лет.

Раньше та дисциплина, в которой Федоренко завоевал "серебро", была известна как гонка на время. Теперь это индивидуальная гонка в ​​каяк-кроссе.

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