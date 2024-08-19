Українець Федоренко здобув медаль у престижному виді спорту

Олександр Федоренко із медаллю. Фото: facebook.com/groups/canoeofukraine/

Молодий український спортсмен Олександр Федоренко став володарем срібної медалі в індивідуальних перегонах з каяк-кросу. Веслувальник здобув нагороду у дебютній дисципліні на чемпіонаті Європи U-23.

Федоренко встановив унікальне досягнення на турнірі у Польщі, повідомляє у Facebook "Веслування України".

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У Кракові відбувається важливий турнір для молодих спортсменів. Олександр Федоренко став першим в історії призером чемпіонату Європи з каяк-кросу серед юніорів та молоді до 23 років. Українець лише на 0,03 секунди поступився переможцю запливу, яким став француз Лео Віттон. Бронзову медаль виборов інший французький спортсмен Анатолій Делассус.

Олександр Федоренко, Лео Віттон та Анатолій Делассус. Фото: facebook.com/groups/canoeofukraine/

Важливе досягнення українського спортсмена

Федоренко зумів піднятися на подіум дебютної дисципліни в індивідуальних перегонах у каяк-кросі. Олександр завоював медаль у континентальній першості з гребного слалому серед спортсменів віком до 23 років.

Раніше та дисципліна, в якій Федоренко завоював "срібло", була відома як гонка на якийсь час. Тепер це індивідуальна гонка у каяк-кросі.

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