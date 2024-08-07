Семен Новиков вышел в финал греко-римской борьбы на Олимпиаде-2024

Семен Новиков сзади Давида Лошонци. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2024 завершились полуфиналы по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. В первом полуфинале Жан Беленюк проиграл иранцу Алирезу Мохмадипиани, а во втором болгарин Семен Новиков встретился с венгром Давидом Лошонци.

Новиков победил Лошонци со счетом 3:1 и вышел в финал, сообщил портал Новини.LIVE.

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Лошонци активно атаковал Новикова, но харьковчанин удачно защитился и набрал два балла, которые позволили победить. К тому же ему прибавили один балл за использованный челлендж у соперника.

Ранее Новиков выступал за Украину, но решил сменить страну из-за конкуренции с Беленюком, который в то время был золотым медалистом Олимпиады в Токио и серебряным ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Последнюю схватку за Украину Беленюк провел в декабре 2020 года на чемпионате Европы. В 2023 году Семен дебютировал за Болгарию.

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