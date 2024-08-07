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Українець, який через Беленюка змінив громадянство, вийшов у фінал Олімпіади

7 серпня 2024 20:47
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Семен Новіков вийшов у фінал греко-римської боротьби на Олімпіаді-2024
Семен Новіков ззаду Давіда Лошонці. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх-2024 завершились півфінали у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 87 кг. У першому півфіналі Жан Беленюк програв іранці Алірезу Мохмадіпіані, а в другому болгарин Семен Новіков зустрівся з угорцем Давідом Лошонці.

Новіков переміг Лошонці з рахунком 3:1 та вийшов у фінал, повідомив портал Новини.LIVE.

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Семен Новиков против Давіда Лошонці. Фото: Reuters

Новіков зміг перевершити Беленюка в Парижі-2024

Лошонці активно атакував Новікова, але харків’янин вдало захистився та набрав два бали, які дозволили перемогти. До того ж йому додали один бал за використаний челлендж у суперника.

Зазначимо, що раніше Новіков виступав за Україну, але вирішив змінити країну через конкуренцію з Беленюком, який на той час був золотим медалістом Олімпіади в Токіо та срібним ОІ-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Останню сутичку за Україну Беленюк провів у грудні 2020 року на чемпіонаті Європи. У 2023-му Семен дебютував за Болгарію.

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Олімпійські ігри Париж Олімпіада-2024 боротьба греко-римська боротьба Семен Новіков

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