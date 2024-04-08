Украинец нокаутировал россиянина в финале КМ по самбо и станцевал гопак — видео
В Ереване, Армения, на завершившемся этапе Кубка мира по спортивному и боевому самбо сборная Украины стала лучшей командой. У сине-желтых больше медалей, чем у родоначальников этого вида единоборств россиян.
Однако настоящий перфоманс в финале сделал Андрей Кучеренко. Видео с нокаутом и танцами опубликовал ТикТок-канал dobrodiy.
@dobrodiy_
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Победа сборной Украины
В весовой категории до 71 кг Кучеренко в финале встретился с Ибрагимом Кортоевым и выиграл у него нокаутом.
Сразу после нокаута Кучеренко показал жестом россиянину, что его место ниже пояса, а после награждения станцевал гопак.
Отметим, что бронзовую медаль в этом весе выиграл украинец Максим Дудяк.
Всего сборная Украины на этапе в Ереване завоевала 22 медали, из которых 7 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых. Всего на турнире Украину представили 33 самбиста.
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