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​​​​​​​Украинец нокаутировал россиянина в финале КМ по самбо и станцевал гопак — видео

8 апреля 2024 15:05
обновлено: 15:05
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Агабекян Карен
редактор
​​​​​​​Украинец нокаутировал россиянина в финале КМ по самбо и станцевал гопак — видео
Андрей Кучеренко нокаутировал россиянина. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Ереване, Армения, на завершившемся этапе Кубка мира по спортивному и боевому самбо сборная Украины стала лучшей командой. У сине-желтых больше медалей, чем у родоначальников этого вида единоборств россиян.

Однако настоящий перфоманс в финале сделал Андрей Кучеренко. Видео с нокаутом и танцами опубликовал ТикТок-канал dobrodiy.

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В весовой категории до 71 кг Кучеренко в финале встретился с Ибрагимом Кортоевым и выиграл у него нокаутом.

Сразу после нокаута Кучеренко показал жестом россиянину, что его место ниже пояса, а после награждения станцевал гопак.

Отметим, что бронзовую медаль в этом весе выиграл украинец Максим Дудяк.

Всего сборная Украины на этапе в Ереване завоевала 22 медали, из которых 7 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых. Всего на турнире Украину представили 33 самбиста.

Напомним, Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника. 

Довбик перейдет в "Барселону" — что известно о трансфере. 

За "Рух" против "Шахтера" сыграл самый молодой дебютант в истории клуба. 

Зинченко посоветовали мобилизоваться в армию до официального получения повестки.

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

единоборства
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