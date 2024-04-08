​​​​​​​Украинец нокаутировал россиянина в финале КМ по самбо и станцевал гопак — видео

Андрей Кучеренко нокаутировал россиянина. Фото: скриншот

В Ереване, Армения, на завершившемся этапе Кубка мира по спортивному и боевому самбо сборная Украины стала лучшей командой. У сине-желтых больше медалей, чем у родоначальников этого вида единоборств россиян.

Однако настоящий перфоманс в финале сделал Андрей Кучеренко. Видео с нокаутом и танцами опубликовал ТикТок-канал dobrodiy.

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В весовой категории до 71 кг Кучеренко в финале встретился с Ибрагимом Кортоевым и выиграл у него нокаутом.

Сразу после нокаута Кучеренко показал жестом россиянину, что его место ниже пояса, а после награждения станцевал гопак.

Отметим, что бронзовую медаль в этом весе выиграл украинец Максим Дудяк.

Всего сборная Украины на этапе в Ереване завоевала 22 медали, из которых 7 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых. Всего на турнире Украину представили 33 самбиста.

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