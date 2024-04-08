Українець нокаутував росіянина у фіналі КС з самбо і станцював гопак — відео

Андрій Кучеренко нокаутував росіянина. Фото: скріншот

У Єревані, Вірменія на етапі Кубка світу зі спортивного та бойового самбо, збірна України стала найкращою командою. У синьо-жовтих більше медалей, ніж у родоначальників цього виду єдиноборств росіян.

Проте справжній перформанс у фіналі зробив Андрій Кучеренко. Відео з нокаутом та танцями опублікував ТікТок-канал dobrodiy_.

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У ваговій категорії до 71 кг Кучеренко у фіналі зустрівся з Ібрагімом Кортоєвим та виграв у нього нокаутом.

Відразу після нокауту Кучеренко показав жестом росіянину, що його місце нижче пояса, а після нагородження станцював гопак.

Зазначимо, що бронзову медаль у цій вазі виграв українець Максим Дудяк.

Загалом збірна України на етапі в Єревані здобула 22 медалі, з яких сім золотих, чотири срібні та 11 бронзових. Всього на турнірі Україну представили 33 самбісти.

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