Українець нокаутував росіянина у фіналі КС з самбо і станцював гопак — відео
У Єревані, Вірменія на етапі Кубка світу зі спортивного та бойового самбо, збірна України стала найкращою командою. У синьо-жовтих більше медалей, ніж у родоначальників цього виду єдиноборств росіян.
Проте справжній перформанс у фіналі зробив Андрій Кучеренко. Відео з нокаутом та танцями опублікував ТікТок-канал dobrodiy_.
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Перемога збірної України
У ваговій категорії до 71 кг Кучеренко у фіналі зустрівся з Ібрагімом Кортоєвим та виграв у нього нокаутом.
Відразу після нокауту Кучеренко показав жестом росіянину, що його місце нижче пояса, а після нагородження станцював гопак.
Зазначимо, що бронзову медаль у цій вазі виграв українець Максим Дудяк.
Загалом збірна України на етапі в Єревані здобула 22 медалі, з яких сім золотих, чотири срібні та 11 бронзових. Всього на турнірі Україну представили 33 самбісти.
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