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Українець нокаутував росіянина у фіналі КС з самбо і станцював гопак — відео

8 квітня 2024 15:05
оновлено: 15:05
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Агабекян Карен
редактор
Українець нокаутував росіянина у фіналі КС з самбо і станцював гопак — відео
Андрій Кучеренко нокаутував росіянина. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Єревані, Вірменія на етапі Кубка світу зі спортивного та бойового самбо, збірна України стала найкращою командою. У синьо-жовтих більше медалей, ніж у родоначальників цього виду єдиноборств росіян.

Проте справжній перформанс у фіналі зробив Андрій Кучеренко. Відео з нокаутом та танцями опублікував ТікТок-канал dobrodiy_.

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У ваговій категорії до 71 кг Кучеренко у фіналі зустрівся з Ібрагімом Кортоєвим та виграв у нього нокаутом.

Відразу після нокауту Кучеренко показав жестом росіянину, що його місце нижче пояса, а після нагородження станцював гопак.

Зазначимо, що бронзову медаль у цій вазі виграв українець Максим Дудяк.

Загалом збірна України на етапі в Єревані здобула 22 медалі, з яких сім золотих, чотири срібні та 11 бронзових. Всього на турнірі Україну представили 33 самбісти.

Нагадаємо, Шапаренко та інші гравці "Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.

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єдиноборства
нокаут
яскравий нокаут
самбо

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