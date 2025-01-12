Украинский боец Игорь Потеря разгромно проиграл новичку UFC — детали

Украинский боец UFC Игорь Потеря. Фото: https://x.com/realkevink

UFC провела очередной масштабный турнир. Его частью на этот раз стал украинец.

Украинский боец UFC в среднем весе Игорь Потеря неудачно вернулся в октагон на турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе, сообщает портал Новини.LIVE.

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Marco Tuilo ilk rountta Ihor Potteria’yı nakavt ediyor!!!🔥



İlk UFC maçı. Nakavtla başlangıç. #UFCVegas101 pic.twitter.com/bSmyr5wopK — MMA 101 Türkiye (@MMA101Turkiye) 11 января 2025

Игорь Потеря после боя

Украинец после проигранного поединка опубликовал у себя в Instagram большой пост, в котором сообщил, что берет перерыв в боях.

Точный срок перерыва он не указал, но сделал предположение, что он составит минимум год.

"Нет фокуса и того желания охотника, потому что просто истощил себя как физически, так и психологически", — отметил он.

Игорь Потеря в UFC провел восемь боев, в двух из них он победил.

Напомним, в октагон вернулась известная украинка, которая недавно провела свой первый бой после перерыва.

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