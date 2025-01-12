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Українець провів сенсаційний бій проти дебютанта UFC

12 січня 2025 11:44
Олексій Паламарчук - Редактор
Український боєць Ігор Потєря розгромно програв новачку UFC — деталі
Український боєць UFC Ігор Потєря. Фото: https://x.com/realkevink
Олексій Паламарчук - Редактор

UFC провела черговий масштабний турнір. Його частиною цього разу став українець.

Український боєць UFC у середній вазі Ігор Потєря невдало повернувся в октагон на турнірі UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Він вже в першому раунді програв дебютанту, бразильцю Марко Туліо. Бій закінчився технічним нокаутом. 

Ігор Потєря після бою

Українець після програного поєдинку опублікував в себе в Instagram великий пост, у якому повідомив, що бере перерву у боях.

Точний термін перерви він не вказав, але зробив припущення, що вона складе мінімум рік. 

"Немає фокуса та того бажання мисливця, бо просто виснажив себе як фізично, так і психологічно", — зазначив він. 

Ігор Потєря в UFC провів вісім боїв, у двох з них він переміг. 

Нагадаємо, в октагон повернулася відома українка, яка недавно провела свій перший бій після перерви.

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спорт UFC змішані єдиноборства спортсмени Ігор Потєря

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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