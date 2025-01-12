Український боєць Ігор Потєря розгромно програв новачку UFC — деталі

Український боєць UFC Ігор Потєря. Фото: https://x.com/realkevink

UFC провела черговий масштабний турнір. Його частиною цього разу став українець.

Український боєць UFC у середній вазі Ігор Потєря невдало повернувся в октагон на турнірі UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Marco Tuilo ilk rountta Ihor Potteria’yı nakavt ediyor!🔥



İlk UFC maçı. Nakavtla başlangıç. #UFCVegas101 pic.twitter.com/bSmyr5wopK — MMA 101 Türkiye (@MMA101Turkiye) January 11, 2025

Ігор Потєря після бою

Українець після програного поєдинку опублікував в себе в Instagram великий пост, у якому повідомив, що бере перерву у боях.

Точний термін перерви він не вказав, але зробив припущення, що вона складе мінімум рік.

"Немає фокуса та того бажання мисливця, бо просто виснажив себе як фізично, так і психологічно", — зазначив він.

Ігор Потєря в UFC провів вісім боїв, у двох з них він переміг.

Нагадаємо, в октагон повернулася відома українка, яка недавно провела свій перший бій після перерви.

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