Украинец Рогава дебютировал в США победой в первом раунде

Четное Рогово. Фото: instagram.com/tsotne_rogava

Профессиональный боксер супертяжелого веса Цотне Рогава одержал четвертую победу на профи-ринге и дебютировал в США. Украинец уже в первом раунде отправил в нокаут американца Данте Уильямса.

При этом сам спортсмен считает, что был в не самой лучшей форме, передает Новини.LIVE.

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"Я не доволен на все сто процентов, ведь нахожусь не в лучшей своей форме. К тому же от моего последнего поединка прошло 15 месяцев. Но, слава Богу, все прошло как надо. Даже быстрее", — говорит Цотне.

Без раздумий сказал: "Слава Украине"

Боксер имеет грузинские корни, хотя вырос в Одессе. Ранее он добился успехов на международной арене в Тайском боксе.

"Украину я люблю так же как и Грузию, поэтому, когда мы решали, что написать на шортах, я без раздумий сказал: "Слава Украине", — рассказал Рогава в комментарии LuckyPunch.

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