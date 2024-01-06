Украинец Рогава дебютировал в США победой в первом раунде
Профессиональный боксер супертяжелого веса Цотне Рогава одержал четвертую победу на профи-ринге и дебютировал в США. Украинец уже в первом раунде отправил в нокаут американца Данте Уильямса.
При этом сам спортсмен считает, что был в не самой лучшей форме, передает Новини.LIVE.
"Я не доволен на все сто процентов, ведь нахожусь не в лучшей своей форме. К тому же от моего последнего поединка прошло 15 месяцев. Но, слава Богу, все прошло как надо. Даже быстрее", — говорит Цотне.
Без раздумий сказал: "Слава Украине"
Боксер имеет грузинские корни, хотя вырос в Одессе. Ранее он добился успехов на международной арене в Тайском боксе.
"Украину я люблю так же как и Грузию, поэтому, когда мы решали, что написать на шортах, я без раздумий сказал: "Слава Украине", — рассказал Рогава в комментарии LuckyPunch.
Напомним, "Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи.
Житомирское "Полесье" неожиданно провело важную замену в руководстве клуба.
Килиан Мбаппе решил продолжить карьеру в Англии.
"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.
"Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер.
Читайте Новини.LIVE!