Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Українець Рогава дебютував у США перемогою у першому раунді arrow

Українець Рогава дебютував у США перемогою у першому раунді

6 січня 2024 23:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Українець Рогава дебютував у США перемогою у першому раунді
Цотне Рогава. Фото: instagram.com/tsotne_rogava
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Професійний боксер суперважкої ваги Цотне Рогава здобув четверту перемогу на профі-ринзі та дебютував в США. Українець вже в першому раунді відправив у нокаут американця Данте Вільямса.

При цьому сам спортсмен вважає, що був у ненайкращій формі, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Я не задоволений на всі сто відсотків, адже перебуваю не в найкращій своїй формі. До того ж від мого останнього поєдинку минуло 15 місяців. Але, слава Богу, все пройшло як треба. Навіть швидше", — каже Цотне.

Без роздумів сказав: "Слава Україні"

Боксер має грузинське коріння, хоча виріс в Одесі. Раніше він досягав успіхів на міжнародній арені у Тайському боксі.

"Україну я люблю так само як і Грузію, тому, коли ми вирішували, що написати на шортах, я без роздумів сказав: "Слава Україні", — розповів Рогава в коментарі LuckyPunch.

Нагадаємо, "Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

Житомирське "Полісся" несподівано провело важливу заміну у керівництві клубу.

Кіліан Мбаппе вирішив продовжити кар'єру в Англії.

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.

"Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі