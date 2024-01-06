Українець Рогава дебютував у США перемогою у першому раунді

Цотне Рогава. Фото: instagram.com/tsotne_rogava

Професійний боксер суперважкої ваги Цотне Рогава здобув четверту перемогу на профі-ринзі та дебютував в США. Українець вже в першому раунді відправив у нокаут американця Данте Вільямса.

При цьому сам спортсмен вважає, що був у ненайкращій формі, передає Новини.LIVE.

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"Я не задоволений на всі сто відсотків, адже перебуваю не в найкращій своїй формі. До того ж від мого останнього поєдинку минуло 15 місяців. Але, слава Богу, все пройшло як треба. Навіть швидше", — каже Цотне.

Без роздумів сказав: "Слава Україні"

Боксер має грузинське коріння, хоча виріс в Одесі. Раніше він досягав успіхів на міжнародній арені у Тайському боксі.

"Україну я люблю так само як і Грузію, тому, коли ми вирішували, що написати на шортах, я без роздумів сказав: "Слава Україні", — розповів Рогава в коментарі LuckyPunch.

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