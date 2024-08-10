Среда занял восьмое место по прыжкам в воду на Олимпиаде-2024

Украинский спортсмен Алексей Среда. Фото: скриншот с видео

Украинский 18-летний спортсмен Алексей Середа в субботу, 10 августа, выступил в финале на Олимпийских Играх-2024. Он занял восьмое место в соревновании по мужским прыжкам в воду из десятиметровой вышки.

Об этом пишет Суспільне.

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В общей сложности за шесть прыжков украинский спортсмен набрал 426.90 баллов — самый высокий результат за шестой скачок сложностью 3.6 (86.40).

Также он принял участие в финале мужских синхронных прыжков в воду с десятиметровой вышки вместе с Кириллом Болюхом — дуэт занял пятое место в финале.

Как известно, это было второе выступление Середы на Олимпийских играх по прыжкам в воду: на Олимпиаде в 2020 году в Токио он прошел в финал, где занял шестое место. Однако в этом году в Париже в финале соревнований занял восьмое место.

Спортсмен отметил, что накануне соревнований получил травму руки, из-за чего не имел достаточной практики для прыжков — это отчасти повлияло на результат.

"Даже не знаю, что сказать. Плохой результат мог гораздо лучше. У меня рекорд 530 баллов, сейчас на 100 баллов меньше набрал. Конечно, немного разочарован", — сказал он.

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