Середа посів восьме місце зі стрибків у воду на Олімпіаді-2024

Український спортсмен Олексій Середа. Фото: скриншот з відео

Український 18-річний спортсмен Олексій Середа у суботу, 10 серпня, виступив у фіналі на Олімпійських Іграх-2024. Він посів восьме місце у змаганні з чоловічих стрибків у воду з десятиметрової вишки.

Про це пише Суспільне.

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Загалом за шість стрибків український спортсмен набрав 426.90 балів — найвищий результат за шостий стрибок складністю 3.6 (86.40).

Також він взяв участь у фіналі чоловічих синхронних стрибків у воду з десятиметрової вишки разом з Кіріллом Болюхом — дует посів п'яте місце у фіналі.

Як відомо, це був другий виступ Середи на Олімпійських іграх зі стрибків у воду: на Олімпіаді у 2020 році в Токіо він пройшов до фіналу, де посів шосте місце. Однак цього року у Парижі у фіналі змагань посів восьме місце.

Спортсмен зазначив, що напередодні змагань отримав травму руки, через що не мав достатньої практики для стрибків — це частково вплинуло на результат.

"Навіть не знаю, що сказати. Поганий результат, міг набагато краще. У мене рекорд 530 балів, зараз на 100 балів менше набрав. Звичайно, трохи розчарований", — сказав він.

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