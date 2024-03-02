Украинец в 17 лет дебютировал за Манчестер Юнайтед и отметился голом — видео
В составе команды "Манчестер Юнайтед" U-21 дебютировал 17-летний украинец Захар Бауманн. Он является кандидатом в молодежные сборные Украины.
Бауманн ранее играл лишь за команду U-17, сообщил Бомбардир.
Украинец забил за "Манчестер Юнайтед"
После хороших выступлений за юниорскую команду Бауманна перевели в молодежку. В своем дебютном матче Захар вышел в стартовом составе на матч против "Дерби".
На 31-й минуте при счете 0:1 Бауманн забил гол. После атаки по левому флангу последовала передача в штрафную на Захара и тот прошил ворота.
В матче с "Дерби" Зак отыграл 72 минуты, а "Манчестер Юнайтед" проиграл со счетом 2:4.
Отметим, что Бауманн хочет выступать за сборную Украины, но вызова пока не получал.
Напомним, "Жирона" продаст Цыганкова — куда перейдет украинец.
"Динамо" может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер.
Де Брюйне получит рекордный контракт в истории футбола.
Провал Магучих ставит под сомнение золото на Олимпиаде.
"Арсенал" принял решение по поводу будущего Зинченко.
Усик впервые показал публике свою новорожденную дочь.
Читайте Новини.LIVE!