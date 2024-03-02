Украинец в 17 лет дебютировал за Манчестер Юнайтед и отметился голом — видео

Захар Бауманн. Фото: ФК ''Манчестер Юнайтед''

В составе команды "Манчестер Юнайтед" U-21 дебютировал 17-летний украинец Захар Бауманн. Он является кандидатом в молодежные сборные Украины.

Бауманн ранее играл лишь за команду U-17, сообщил Бомбардир.

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После хороших выступлений за юниорскую команду Бауманна перевели в молодежку. В своем дебютном матче Захар вышел в стартовом составе на матч против "Дерби".

На 31-й минуте при счете 0:1 Бауманн забил гол. После атаки по левому флангу последовала передача в штрафную на Захара и тот прошил ворота.

В матче с "Дерби" Зак отыграл 72 минуты, а "Манчестер Юнайтед" проиграл со счетом 2:4.

Отметим, что Бауманн хочет выступать за сборную Украины, но вызова пока не получал.

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