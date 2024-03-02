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Українець у 17 років дебютував за Манчестер Юнайтед і відзначився голом — відео

2 березня 2024 21:04
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Агабекян Карен
редактор
Українець у 17 років дебютував за Манчестер Юнайтед і відзначився голом — відео
Захар Бауман. Фото: ФК Манчестер Юнайтед
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У складі команди "Манчестер Юнайтед" U-21 дебютував 17-річний українець Захар Бауман. Він є кандидатом у молодіжні збірні України.

Бауман раніше грав лише за команду U-17, повідомив Бомбардир.

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Після добрих виступів за юніорську команду Баумана перевели до молодіжки. У своєму дебютному матчі Захар вийшов у стартовому складі на матч проти "Дербі".

На 31-й хвилині за рахунку 0:1 Бауман забив гол. Після атаки по лівому флангу пішла передача до штрафного майданчика на Захара і той прошив ворота.

У матчі з "Дербі" Зак відіграв 72 хвилини, а "Манчестер Юнайтед" програв із рахунком 2:4.

Зазначимо, що Бауман хоче виступати за збірну України, але виклику поки не отримував.

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Манчестер Юнайтед
молодіжна збірна України
українські легіонери (футбол)

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