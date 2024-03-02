Українець у 17 років дебютував за Манчестер Юнайтед і відзначився голом — відео

Захар Бауман. Фото: ФК Манчестер Юнайтед

У складі команди "Манчестер Юнайтед" U-21 дебютував 17-річний українець Захар Бауман. Він є кандидатом у молодіжні збірні України.

Бауман раніше грав лише за команду U-17, повідомив Бомбардир.

Читайте також:

Українець забив за "Манчестер Юнайтед"

Після добрих виступів за юніорську команду Баумана перевели до молодіжки. У своєму дебютному матчі Захар вийшов у стартовому складі на матч проти "Дербі".

На 31-й хвилині за рахунку 0:1 Бауман забив гол. Після атаки по лівому флангу пішла передача до штрафного майданчика на Захара і той прошив ворота.

У матчі з "Дербі" Зак відіграв 72 хвилини, а "Манчестер Юнайтед" програв із рахунком 2:4.

Зазначимо, що Бауман хоче виступати за збірну України, але виклику поки не отримував.

Нагадаємо, "Жирона" продасть Циганкова — куди перейде українець.

"Динамо" може залишитися без капітана — Буяльський чекає на трансфер.

Де Брюйне отримає рекордний контракт в історії футболу.

Провал Магучіх ставить під сумнів золото на Олімпіаді.

"Арсенал" ухвалив рішення щодо майбутнього Зінченка.

Усик вперше показав публіці свою новонароджену дочку.