Українець у 17 років дебютував за Манчестер Юнайтед і відзначився голом — відео
У складі команди "Манчестер Юнайтед" U-21 дебютував 17-річний українець Захар Бауман. Він є кандидатом у молодіжні збірні України.
Бауман раніше грав лише за команду U-17, повідомив Бомбардир.
Українець забив за "Манчестер Юнайтед"
Після добрих виступів за юніорську команду Баумана перевели до молодіжки. У своєму дебютному матчі Захар вийшов у стартовому складі на матч проти "Дербі".
На 31-й хвилині за рахунку 0:1 Бауман забив гол. Після атаки по лівому флангу пішла передача до штрафного майданчика на Захара і той прошив ворота.
У матчі з "Дербі" Зак відіграв 72 хвилини, а "Манчестер Юнайтед" програв із рахунком 2:4.
Зазначимо, що Бауман хоче виступати за збірну України, але виклику поки не отримував.
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