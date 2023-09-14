Украинец в Формуле-1: Бондарев стал членом Академии водителей команды Williams Racing

Александр Бондарев. Фото: Twitter/formulascout

Александр Бондарев может в скором времени стать первым украинским гонщиком Формулы-1. 14-летний украинец стал членом Академии водителей команды Williams Racing, которая участвует в главной гонке планеты.

Об этом говорится на сайте команды в соцсетях самого спортсмена.

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"Украинец уже продемонстрировал свои таланты за рулем, многочисленными достижениями в картинге в юниорской карьере", — отмечают в заявлении британской команды.

Отметим, что Бондарев — первый украинский водитель в истории картинга, ставший чемпионом Европы CIK-FIA 2023 года.

Британская команда Williams Racing основана в 1977 году и является девятикратным победителем Кубка конструкторов, начала свою гоночную академию для развития спортсменов в автоспорте.

После окончания учебы гонщик может оказаться в "Формуле-1".

"Он очень ценный молодой талант, за которым мы наблюдали в течение некоторого времени. Александр продемонстрировал большой потенциал в раннем возрасте, и мы с нетерпением ждем поддержки его развития, пока он продолжает свой путь в картине", — заявил спортивный директор Williams Racing Свен Смитс.

Начинал ездить в 5 лет

Парень начал заниматься картингом в 2014 году, когда ему было пять лет. К семи годам он стал самым молодым чемпионом Украины по картингу и победителем Rotax Max Challenge Ukraine.

"С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о "Формуле-1". У меня, конечно, впереди долгий путь, но это огромный шаг для меня", — подчеркнул Александр.

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