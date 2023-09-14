Українець у Формулі-1: Бондарєв став членом Академії водіїв команди Williams Racing

Олександр Бондарєв. Фото: Twitter/formulascout

Олександр Бондарєв може незабаром стати першим українським гонщиком Формули-1. 14-річний українець став членом Академії водіїв команди Williams Racing, яка бере участь у головних перегонах планети.

Про це йдеться на сайті команди у соцмережах самого спортсмена.

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"Українець уже продемонстрував свої таланти за кермом, численними здобутками у картингу в юніорській кар'єрі", — зазначають у заяві британської команди.

Зазначимо, що Бондарєв є першим українським водієм в історії картингу, який став чемпіоном Європи CIK-FIA 2023 року.

Британська команда Williams Racing заснована у 1977 році та є дев'ятиразовим переможцем Кубка конструкторів, започаткувала свою гоночну академію для розвитку спортсменів в автоспорті.

Після закінчення навчання гонщик може опинитися у "Формулі-1".

"Він дуже цінний молодий талант, за яким ми спостерігали протягом деякого часу. Олександр продемонстрував великий потенціал у ранньому віці, і ми з нетерпінням чекаємо на підтримку його розвитку, поки він продовжує свій шлях у картинзі", — заявив спортивний директор Williams Racing Свен Смітс.

Починав їздити у 5 років

Хлопець почав займатися картингом у 2014 році, коли йому було п'ять років. До семи років він став наймолодшим чемпіоном України з картингу та переможцем Rotax Max Challenge Ukraine.

"З п'яти років, коли я почав займатися картингом, я мріяв про "Формулу-1". У мене, звичайно, попереду довгий шлях, але це величезний крок для мене", — наголосив сам Олександр.

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