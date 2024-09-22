Виктор Выхрист победил Тинтора в Гамбурге, несмотря на огромную разницу в весе

Виктор Выхрист. Фото: instagram.com/viktor_faust_vykhryst/

В немецком Гамбурге прошло боксерское шоу среднего масштаба. В андеркарте турнира свой бой провел украинский супертяжеловес Виктор Выхрист.

Соперником украинца был боснийский джорнимен Мирко Тинтор, сообщил портал Новини.LIVE.

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Интересно, что перед боем Тинтор оказался почти на 35 кг тяжелее Выхриста. При этом преимущество Мирко было не в антропометрии, а в размере живота и запущенной физической форме.

Победа Выхриста в Германии

Выхрист должен был выигрывать в соперника уровня Тинтора досрочно. Оппонент до Виктора проиграл девять боев и восемь досрочно. Поэтому ожидался счастливый для украинца исход боя, но не так случилось, как ожидалось.

Выхрист контролировал поединок на дистанции и довел его к уверенной победе решением судей. Такой исход не прибавит Украинцу фанатов даже в Германии.

На текущий момент у Выхриста в карьере 13 побед, восемь досрочных и одно поражение.

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