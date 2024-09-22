Виктор Выхрист победил Тинтора в Гамбурге, несмотря на огромную разницу в весе

Украинец Выхрист выиграл поединок в Германии
В немецком Гамбурге прошло боксерское шоу среднего масштаба. В андеркарте турнира свой бой провел украинский супертяжеловес Виктор Выхрист.
Соперником украинца был боснийский джорнимен Мирко Тинтор, сообщил портал Новини.LIVE.
Интересно, что перед боем Тинтор оказался почти на 35 кг тяжелее Выхриста. При этом преимущество Мирко было не в антропометрии, а в размере живота и запущенной физической форме.
Победа Выхриста в Германии
Выхрист должен был выигрывать в соперника уровня Тинтора досрочно. Оппонент до Виктора проиграл девять боев и восемь досрочно. Поэтому ожидался счастливый для украинца исход боя, но не так случилось, как ожидалось.
Выхрист контролировал поединок на дистанции и довел его к уверенной победе решением судей. Такой исход не прибавит Украинцу фанатов даже в Германии.
На текущий момент у Выхриста в карьере 13 побед, восемь досрочных и одно поражение.
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