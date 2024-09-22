Віктор Вихрист переміг Тінтора в Гамбурзі, незважаючи на величезну різницю у вазі

Віктор Вихрист. Фото: instagram.com/viktor_faust_vykhryst/

У німецькому Гамбурзі відбулося боксерське шоу середнього масштабу. В андеркарті турніру свій бій провів український суперважковаговик Віктор Вихрист.

Суперником українця був боснійський джорнімен Мірко Тінтор, повідомив портал Новини.LIVE.

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Цікаво, що перед боєм Тінтор виявився майже на 35 кг важчим за Вихриста. При цьому перевага Мірка була не в антропометрії, а в розмірі живота та запущеній фізичній формі.

Перемога Вихриста у Німеччині

Вихрист мав вигравати у суперника рівня Тінтора достроково. Опонент до Віктора програв дев'ять боїв та вісім достроково. Тому очікувався щасливий для українця кінець бою, але не так сталося, як очікувалося.

Вихрист контролював поєдинок на дистанції та довів його до впевненої перемоги рішенням суддів. Але такий результат не додасть українцю фанатів навіть у Німеччині.

На цю мить у Вихриста в кар'єрі 13 перемог, вісім дострокових та одна поразка.

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