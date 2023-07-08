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Украинец Желтяков с четырьмя рекордами выиграл чемпионат Европы по плаванию

8 июля 2023 08:30
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Агабекян Карен
редактор
Украинец Желтяков с четырьмя рекордами выиграл чемпионат Европы по плаванию
Александр Желтяков. Фото: instagram.com/s_yellow
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Триумфально прошел юниорский чемпионат Европы в сербском Белграде для украинца Александра Желтякова. У талантливого пловца сразу две медали.

Также Украинец установил четыре рекорда, сообщил портал Новини.LIVE.

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У Желтякова на чемпионате Европы золото на дистанции 200 метров и серебро на 50 м на спине. На тех же 200 м пловец отобрался на Олимпийские игры-2024.

 

 

Четыре рекорда

6 июля Желтяков выиграл серебро на дистанции 50 м на спине со временем — 25.10 с. Этот результат стал новым юниорским рекордом Украины.

7 июля 17-летний пловец выиграл золото на 200 м на спине с результатом 1.55.79. Этим результатом он установил рекорд юниорских чемпионатов Европы, обновил взрослый и юниорский рекорды Украины.

Отметим, что в апреле этого года на соревнованиях Швеции Желтяков выиграл вторую олимпийскую лицензию для нашего плавания. Украинец со временем 1:57.18 на 0.32 секунды опередил олимпийский норматив.

В последний раз Украина была представлена на дистанции 200 м на Олимпийских играх еще в 2012 году, когда Александр Исаков вылетел  на стадии предварительного раунда.

Также на чемпионате Европы в Белграде серебро на дистанции 400 метров комплексом выиграл украинец Алексей Грабаров.

Напомним, Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение.

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