Українські плавці поїдуть на Олімпіаду-2024 завдяки історичному досягненню

Михайло Романчук завоював медаль у плаванні. Фото: Google

Українські плавці Олександр Желтяков та Михайло Романчук завоювали олімпійські ліцензії. Спортсмени виконали необхідні нормативи на турнірі Swim Open Stockholm.

Обидва плавці виступлять на Олімпійських іграх у Парижі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

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Україна буде представлена плавцями на Олімпіаді-2024. Дворазовий призер Ігор у Токіо 26-річний Михайло Романчук виконав олімпійський норматив на дистанції 400 метрів вільним стилем. Він візьме участь і у запливах на 800 та 1500 метрів.

Михайло Романчук завершив заплив. Фото: Google

Рекорди Романчука та Желтякова

У фінальному запливі Романчук показав четвертий результат на фініші — 3:46,66 хвилини. Він перевершив норматив на 0,12 секунди. Михайло лише освоює нову для себе дисципліну 400 метрів. На двох попередніх Олімпіадах він виступав на дистанціях 800 метрів та півтора кілометра.

До досвідченого плавця приєднався 17-річний Олександр Желтяков. У фіналі змагань фінішував першим на дистанції 200 метрів на спині. Результат молодого спортсмена становив 1:57,18 хвилини. Він не лише легко виконав норматив, а й повторив особистий рекорд.

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