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Украинские пловцы поедут на Олимпиаду-2024 благодаря историческому достижению

14 апреля 2023 12:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинские пловцы поедут на Олимпиаду-2024 благодаря историческому достижению
Михаил Романчук завоевал медаль в плавании. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинские пловцы Александр Желтяков и Михаил Романчук завоевали олимпийские лицензии. Спортсмены выполнили необходимые нормативы на турнире Swim Open Stockholm. 

Оба пловца выступят на Олимпийских играх в Париже, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт". 

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Украина будет представлена пловцами на Олимпиаде-2024. Двухкратный призер ОИ в Токио 26-летний Михаил Романчук выполнил олимпийский норматив на дистанции 400 метров вольным стилем. Он примет участие и в заплывах на 800 и 1500 метров. 

Михаил Романчук
Михаил Романчук завершил заплыв. Фото: Google

Рекорды Романчука и Желтякова

В финальном заплыве Романчук показал четвертый результат на финише — 3:46,66 минуты. Он превзошел норматив на 0,12 секунды. Михаил только осваивает новую для себя дисциплину 400 метров. На двух предыдущих Олимпиадах он выступал на дистанциях 800 метров и полтора километра. 

К опытному пловцу присоединился 17-летний Александр Желтяков. В финале соревнований финишировал первым на дистанции 200 метров на спине. Результат молодого спортсмена составил 1:57,18 минуты. Он не только легко выполнил норматив, но и повторил личный рекорд.

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