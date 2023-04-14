Украинские пловцы поедут на Олимпиаду-2024 благодаря историческому достижению

Михаил Романчук завоевал медаль в плавании. Фото: Google

Украинские пловцы Александр Желтяков и Михаил Романчук завоевали олимпийские лицензии. Спортсмены выполнили необходимые нормативы на турнире Swim Open Stockholm.

Оба пловца выступят на Олимпийских играх в Париже, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

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Украина будет представлена пловцами на Олимпиаде-2024. Двухкратный призер ОИ в Токио 26-летний Михаил Романчук выполнил олимпийский норматив на дистанции 400 метров вольным стилем. Он примет участие и в заплывах на 800 и 1500 метров.

Михаил Романчук завершил заплыв. Фото: Google

Рекорды Романчука и Желтякова

В финальном заплыве Романчук показал четвертый результат на финише — 3:46,66 минуты. Он превзошел норматив на 0,12 секунды. Михаил только осваивает новую для себя дисциплину 400 метров. На двух предыдущих Олимпиадах он выступал на дистанциях 800 метров и полтора километра.

К опытному пловцу присоединился 17-летний Александр Желтяков. В финале соревнований финишировал первым на дистанции 200 метров на спине. Результат молодого спортсмена составил 1:57,18 минуты. Он не только легко выполнил норматив, но и повторил личный рекорд.

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