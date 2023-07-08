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Українець Желтяков з чотирма рекордами виграв чемпіонат Європи з плавання

8 липня 2023 08:30
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Агабекян Карен
редактор
Українець Желтяков з чотирма рекордами виграв чемпіонат Європи з плавання
Олександр Желтяков. Фото: instagram.com/s_yellow
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Тріумфально минув юніорський чемпіонат Європи в сербському Белграді для українця Олександра Желтякова. У талановитого плавця відразу дві медалі.

Також Українець встановив чотири рекорди, повідомив портал Новини.LIVE.

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У Желтякова на чемпіонаті Європи золото на дистанції 200 метрів та срібло на 50 м на спині. На тих же 200 м плавець відібрався на Олімпійські ігри-2024.

 

 

Чотири рекорди

6 липня Желтяков виграв срібло на дистанції 50 м на спині з часом — 25.10 с. Цей результат став новим юніорським рекордом України.

7 липня 17-річний плавець виграв золото на 200 м на спині з результатом 1.55.79. Цим результатом він встановив рекорд юніорських чемпіонатів Європи, оновив дорослий і юніорський рекорди України.

Зазначимо, що у квітні цього року на змаганнях у Швеції Желтяков виграв другу олімпійську ліцензію для нашого плавання. Українець з часом 1:57.18 на 0.32 секунди випередив олімпійський норматив.

Зазначимо, що востаннє Україна була представлена на дистанції 200 м на Олімпійських іграх ще у 2012 році, коли Олександр Ісаков вилетів ще на стадії попереднього раунду.

Також на чемпіонаті Європи в Белграді срібло на дистанції 400 метрів комплексом виграв українець Олексій Грабаров.

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