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Украинка будет судить матчи чемпионата мира по футболу

20 июня 2024 13:32
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Агабекян Карен
редактор
Украинская судья Грушко назначена на женский ЧМ-2024
Украинский арбитр Светлана Грушко. Фото: referee-koaf.org.ua/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У украинского судейского корпуса новое международное назначение. Это произошло после приглашения Николая Балакина на чемпионат Европы-2024.

Украинский судья будет работать на молодежном женском чемпионате мира-2024, сообщил сайт УЕФА.

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Назначение арбитров на турнир. Фото: УЕФА

Украинка на чемпионате мира

По информации УЕФА, на поединках молодежного женского чемпионата мира-2024 будет работать украинский арбитр Светлана Грушко.

Украинка на мировом первенстве получила роль ассистентки главного арбитра.

На женском чемпионате мира от Европы будут работать пять главных судей и десять ассистенток.

Женский чемпионат мира пройдет с 31 августа по 22 сентября в Колумбии.

Отметим, что на чемпионате Европы-2024 в Германии работают запасные арбитры украинцы Николай Балакин и Александр Беркут. Эти судьи должны заменить коллег, травмированных или заболевших.

Балакин активно привлекается на турнире четвертым арбитром. В этой роли он будет работать на матчах Дании и Англии. Беркут на этой же игре станет резервным лайнсменом.

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футбол
судьи
УЕФА
Арбитр
ФИФА

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