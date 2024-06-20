Украинская судья Грушко назначена на женский ЧМ-2024

Украинский арбитр Светлана Грушко. Фото: referee-koaf.org.ua/

У украинского судейского корпуса новое международное назначение. Это произошло после приглашения Николая Балакина на чемпионат Европы-2024.

Украинский судья будет работать на молодежном женском чемпионате мира-2024, сообщил сайт УЕФА.

Читайте также:

Назначение арбитров на турнир. Фото: УЕФА

Украинка на чемпионате мира

По информации УЕФА, на поединках молодежного женского чемпионата мира-2024 будет работать украинский арбитр Светлана Грушко.

Украинка на мировом первенстве получила роль ассистентки главного арбитра.

На женском чемпионате мира от Европы будут работать пять главных судей и десять ассистенток.

Женский чемпионат мира пройдет с 31 августа по 22 сентября в Колумбии.

Отметим, что на чемпионате Европы-2024 в Германии работают запасные арбитры украинцы Николай Балакин и Александр Беркут. Эти судьи должны заменить коллег, травмированных или заболевших.

Балакин активно привлекается на турнире четвертым арбитром. В этой роли он будет работать на матчах Дании и Англии. Беркут на этой же игре станет резервным лайнсменом.

Напомним, Лунин заинтересовал еще один клуб — Реал назвал цену на украинца.

Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии.

"Александрия" бесплатно подпишет бывшего игрока "Динамо".

Малиновский рассказал об атмосфере в сборной Украины после неудачного старта на Евро-2024.