Украинская судья Грушко назначена на женский ЧМ-2024

Украинка будет судить матчи чемпионата мира по футболу
У украинского судейского корпуса новое международное назначение. Это произошло после приглашения Николая Балакина на чемпионат Европы-2024.
Украинский судья будет работать на молодежном женском чемпионате мира-2024, сообщил сайт УЕФА.
Украинка на чемпионате мира
По информации УЕФА, на поединках молодежного женского чемпионата мира-2024 будет работать украинский арбитр Светлана Грушко.
Украинка на мировом первенстве получила роль ассистентки главного арбитра.
На женском чемпионате мира от Европы будут работать пять главных судей и десять ассистенток.
Женский чемпионат мира пройдет с 31 августа по 22 сентября в Колумбии.
Отметим, что на чемпионате Европы-2024 в Германии работают запасные арбитры украинцы Николай Балакин и Александр Беркут. Эти судьи должны заменить коллег, травмированных или заболевших.
Балакин активно привлекается на турнире четвертым арбитром. В этой роли он будет работать на матчах Дании и Англии. Беркут на этой же игре станет резервным лайнсменом.
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