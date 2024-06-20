Українська арбітриня Грушко призначена на жіночий ЧС-2024

Українська суддя Світлана Грушко. Фото: referee-koaf.org.ua/

В українського суддівського корпусу нове міжнародне призначення. Це сталося після запрошення Миколи Балакіна на чемпіонат Європи-2024.

Українська суддя працюватиме на молодіжному жіночому чемпіонаті світу-2024, повідомив сайт УЄФА.

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Українка на чемпіонаті світу

За інформацією УЄФА, на поєдинках молодіжного жіночого чемпіонату світу-2024 працюватиме українська арбітриня Світлана Грушко.

Українка на світовій першості отримала роль асистентки головної арбітрині.

На жіночому чемпіонаті світу від Європи працюватимуть п’ять головних арбітринь та десять асистенток.

Жіночий чемпіонат світу проходитиме з 31 серпня до 22 вересня в Колумбії.

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині працюють запасними арбітрами українці Микола Балакін та Олександр Беркут. Ці арбітри мають замінити суддів, які травмовані або захворіли.

Балакін активно залучається на турнірі четвертим арбітром. У цій ролі він працюватиме на матчі Данії та Англії. Беркут на цій же грі буде резервним лайнсменом.

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