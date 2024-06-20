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Українка буде судити матчі чемпіонату світу з футболу

20 червня 2024 13:32
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Агабекян Карен
редактор
Українська арбітриня Грушко призначена на жіночий ЧС-2024
Українська суддя Світлана Грушко. Фото: referee-koaf.org.ua/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В українського суддівського корпусу нове міжнародне призначення. Це сталося після запрошення Миколи Балакіна на чемпіонат Європи-2024.

Українська суддя працюватиме на молодіжному жіночому чемпіонаті світу-2024, повідомив сайт УЄФА.

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Призначення арбітрів на турнір. Фото: УЄФА

Українка на чемпіонаті світу

За інформацією УЄФА, на поєдинках молодіжного жіночого чемпіонату світу-2024 працюватиме українська арбітриня Світлана Грушко.

Українка на світовій першості отримала роль асистентки головної арбітрині.

На жіночому чемпіонаті світу від Європи працюватимуть п’ять головних арбітринь та десять асистенток.

Жіночий чемпіонат світу проходитиме з 31 серпня до 22 вересня в Колумбії.

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині працюють запасними арбітрами українці Микола Балакін та Олександр Беркут. Ці арбітри мають замінити суддів, які травмовані або захворіли.

Балакін активно залучається на турнірі четвертим арбітром. У цій ролі він працюватиме на матчі Данії та Англії. Беркут на цій же грі буде резервним лайнсменом.

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футбол
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Арбітр
ФІФА

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