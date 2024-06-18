Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Українські арбітри судитимуть матч Євро-2024 Данія — Англія arrow

Українські арбітри судитимуть матч Євро-2024 Данія — Англія

18 червня 2024 17:02
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Арбітри Микола Балакін та Олександр Беркут працюватимуть на матчі Євро-2024 Данія — Англія
Арбітр Микола Балакін. Фото: FootBoom
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Українські арбітри Микола Балакін та Олександр Беркут працюватимуть на матчі групового етапу Євро-2024 Данія — Англія. Поєдинок відбудеться 20 червня.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Читайте також:

Українські рефері на Євро-2024

Відомо, що Балакін виконуватиме обов'язки четвертого судді в португальській бригаді арбітрів на чолі з Артуром Соарешем Діашем, Беркут — резервного лайнсмена.

Матч між збірними Данії та Англії відбудеться 20 червня у Франкфурті на стадіоні "Франкфурт Арена". Початок поєдинку о 19:00. 

Нагадаємо, "Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії. 

Поразка України від Румунії подарувала багато цікавих мемів — фото. 

Футболісти збірної України виставили Реброва з роздягальні після поразки від Румунії. 

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

спорт
футбол
Євро-2024
Арбітр
Микола Балакін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор