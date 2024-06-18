Арбітри Микола Балакін та Олександр Беркут працюватимуть на матчі Євро-2024 Данія — Англія

Українські арбітри судитимуть матч Євро-2024 Данія — Англія
Українські арбітри Микола Балакін та Олександр Беркут працюватимуть на матчі групового етапу Євро-2024 Данія — Англія. Поєдинок відбудеться 20 червня.
Про це йдеться на сайті УЄФА.
Українські рефері на Євро-2024
Відомо, що Балакін виконуватиме обов'язки четвертого судді в португальській бригаді арбітрів на чолі з Артуром Соарешем Діашем, Беркут — резервного лайнсмена.
Матч між збірними Данії та Англії відбудеться 20 червня у Франкфурті на стадіоні "Франкфурт Арена". Початок поєдинку о 19:00.
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