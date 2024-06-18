Арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на матче Евро-2024 Дания - Англия

Украинские арбитры будут судить матч Евро-2024 Дания — Англия
Украинские арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на матче группового этапа Евро-2024 Дания — Англия. Поединок состоится 20 июня.
Об этом говорится на сайте УЕФА.
Украинские рефери на Евро-2024
Известно, что Балакин будет исполнять обязанности четвёртого судьи в португальской бригаде арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, Беркут — резервного лайнсмена.
Матч между сборными Дании и Англии пройдет 20 июня во Франкфурте на стадионе "Франкфурт Арена". Начало поединка в 19.00.
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