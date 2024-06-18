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Украинские арбитры будут судить матч Евро-2024 Дания — Англия

18 июня 2024 17:02
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на матче Евро-2024 Дания - Англия
Арбитр Николай Балакин. Фото: FootBoom
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Украинские арбитры Николай Балакин и Александр Беркут будут работать на матче группового этапа Евро-2024 Дания — Англия. Поединок состоится 20 июня.

Об этом говорится на сайте УЕФА.

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Известно, что Балакин будет исполнять обязанности четвёртого судьи в португальской бригаде арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем, Беркут — резервного лайнсмена.

Матч между сборными Дании и Англии пройдет 20 июня во Франкфурте на стадионе "Франкфурт Арена". Начало поединка в 19.00.

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спорт
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Евро-2024
Арбитр
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