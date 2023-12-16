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Украинка Колесник выиграла бронзу Чемпионата мира по джиу-джитсу в Лас-Вегасе

16 декабря 2023 17:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Украинка Колесник выиграла бронзу Чемпионата мира по джиу-джитсу в Лас-Вегасе
Елена Колесник. Фото: Елена Колесник
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинская спортсменка, известная по выступлениям на профессиональном уровне в ММА, Елена Колесник завоевала медаль самого престижного турнира в мире бразильского джиу-джитса. В общей сложности на Чемпионате мира в США в Лас-Вегасе приняли участие более 5 тысяч бойцов.

Об этом самая спортсменка рассказала спортивному журналисту Новини.LIVE.

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Соревнования IBJJF это одни из самых топовых соревнований для бойцов бразильского джиу-джитсу. Елена Колесник участвовала в соревнованиях синих поясов в категории до 75 кг. Одесситка уступила только в полуфинале будущей чемпионке турнира.

Это большое достижение для украинской спортсменки, многократной чемпионки Украины по боксу и тайбоксу, призерши Чемпионатов мира и Европы по разным видам спорта, которая развивает себя не только в ударной технике, но и в борьбе.

ММА
Елена Колесник на пьедестале Чемпионата мира. Фото: Елена Колесник

"Планирую также выступать в соревнованиях по борьбе в январе и феврале и готовиться к новым встречам в ММА. Всем в Украине хочу передать привет. Хочу поблагодарить всех защитников и защитниц нашей Родины. Спасибо, что защищаете нашу страну, а мы будем ее прославлять на спортивных пьедесталах", — поделилась Елена Колесник.

Елена изучает спортивную психологию

Также Елена продолжает получать психологическое образование, прошла курсы "Восстановление после военной травмы" и получила сертификат по психологии от одесского Университета им. Мечникова.

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