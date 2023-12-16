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Українка Колесник виграла бронзу Чемпіонату світу з джиу-джитсу в Лас-Вегасі

16 грудня 2023 17:20
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Дмитро Богомолов
Журналіст
Українка Колесник виграла бронзу Чемпіонату світу з джиу-джитсу в Лас-Вегасі
Олена Колесник. Фото: Олена Колесник
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українська спортсменка, відома по виступах на професійному рівні в ММА, Олена Колесник здобула медаль найпрестижнішого турніру у світі бразильського джиу-джитсу. Загалом на Чемпіонаті світу в США у Лас-Вегасі взяли участь понад 5 тисяч бійців.

Про це сама спортсменка розповіла спортивному журналісту Новини.LIVE.

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Змагання IBJJF — це одні з найтоповіших змагань для бійців бразильського джиу-джитсу. Олена Колесник брала участь в змаганнях синіх поясів у категорії до 75 кг. Одеситка поступилась лише у півфіналі майбутній чемпіонці турніру.

Це велике досягнення для української спортсменки, багаторазової чемпіонки України з боксу та тайбоксу, призерки Чемпіонатів світу та Європи з різних видів спорту, яка розвиває себе не тільки в ударній техніці, але і в боротьбі.

ММА
Олена Колесник на п'єдесталі Чемпіонату світу. Фото: Олена Колесник

"Планую також виступати в змаганнях з боротьби у січні та лютому та готуватись до нових зустрічей в ММА. Усім в Україні хочу передати привіт. Хочу подякувати усім захисникам та захисницям нашої Батьківщини. Дякую, що захищаєте нашу країну, а ми будемо її прославляти на спортивних п'єдесталах", — поділилась Олена Колесник.

Олена вивчає спортивну психологію

Також Олена продовжує здобувати психологічну освіту, пройшла курси "Відновлення після військової травми" та отримала сертифікат з психології від одеського Університету ім. Мечникова.  

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