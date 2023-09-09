Украинка Конотоп впервые стала вице-чемпионкой мира
На проходящем в Эр-Рияде в Саудовской Аравии чемпионате мира по тяжелой атлетике сборная Украины выиграла три медали. Принесла их Камила Конотоп.
Украинка довольствовалась двумя серебряными и одной бронзовой медалями, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что ранее Конотоп в весовой категории до 59 кг дважды стала абсолютной чемпионкой Европы. На прошлом чемпионате мира украинка выиграла бронзовую медаль в рывке, которая стала для нее первой на этих турнирах.
Конотоп уступила только представительнице Китая
В рывке украинка с третьей попытки захватила лидерство, подняв 106 кг. Лишь в последней попытке ее опередила китаянка Луо Шифань (107 кг). Поэтому Конотоп довольствовалась малым серебром.
В толчке Камила показала результат в 130 кг, которым повторила свой личный рекорд. На чемпионате мира он привел Конотоп к малой бронзе.
В двоеборстве по сумме рывка и толчка украинка набрала 236 кг, которые принесли ей большую серебряную медаль.
Отметим, что на проходящем чемпионате мира эти медали стали первыми для сборной Украины.
Чемпионат мира-2023. Женщины. До 59 кг. Финал
Луо Шифан (Китай) — 107 кг (рывок) + 136 кг (толчок) = 243 кг (сумма)
Камила Конотоп (Украина) — 106 + 130 = 236
Пэй Синьи (Китай) — 102 + 130 = 232
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