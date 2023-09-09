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Українка Конотоп вперше стала віце-чемпіонкою світу

9 вересня 2023 07:18
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Агабекян Карен
редактор
Українка Конотоп вперше стала віце-чемпіонкою світу
Українська важкоатлетка Каміла Конотоп. Фото: yantsimages.com
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Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті світу з важкої атлетики, що проходить в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії, збірна України виграла три медалі. Принесла їх Каміла Конотоп.

Українка задовольнялася двома срібними та однією бронзовою медалями, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що раніше Конотоп у ваговій категорії до 59 кг двічі стала абсолютною чемпіонкою Європи. Минулого чемпіонату світу українка виграла бронзову медаль у ривку, яка стала для неї першою на цих турнірах.

Конотоп поступилася лише представниці Китаю

У ривку українка із третьої спроби захопила лідерство, піднявши 106 кг. Лише в останній спробі її випередила китаянка Луо Шифань (107 кг). Тому Конотоп задовольнялася малим сріблом.

У поштовху Каміла показала результат 130 кг, яким повторила свій особистий рекорд. На чемпіонаті світу він привів Конотоп до малої бронзи.

У двоборстві за сумою ривка та поштовху українка набрала 236 кг, які принесли їй велику срібну медаль.

Зазначимо, що на цьогорічному чемпіонаті світу ці медалі стали першими для збірної України.

Чемпіонат світу-2023. Жінки. До 59 кг. Фінал

Луо Шифан (Китай) — 107 кг (ривок) + 136 кг (поштовх) = 243 кг (сума)

Каміла Конотоп (Україна) — 106 + 130 = 236

Пей Сіньї (Китай) — 102 + 130 = 232

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