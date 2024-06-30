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Украинка Людмила Киченок победила на престижном турнире в Великобритании — видео

30 июня 2024 10:49
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Агабекян Карен
редактор
Людмила Киченок и Елена Остапенко победили на турнире в Истборне
​Людмила Киченок и Елена Остапенко. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Истборне (Великобритания) завершились выступления в женском парном разряде. Украину в них представляла Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии.

Украино-латвийская пара дошла к финалу и выиграла турнир, сообщил портал Новини.LIVE.

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В финале соперницами украинок были Габриэла Дабровски из Канады и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.

Людмила Киченок/Елена Остапенко — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлифф — 5:7, 7:6(2), 10-8

В 2024 году оба дуэта уже дважды встречались. В январе на Открытом чемпионате Австралии победили Киченок и Остапенко, а в феврале в Дубае Дабровски и Раутлифф взяли реванш.

Третий их матч длился 1 час 57 минут, в течение которы Киченок и Остапенко подали пять эйсов, сделали пять двойных ошибок и реализовали один из пяти брейк-пойнтов.

У соперниц Киченок и Остапенко было три эйса, четыре двойные ошибки и использовано два из пяти эйсов.

Отметим, что выигранный турнир стал для Киченок и Остапенко четвертым в текущем году.

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Теннис
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украинские теннисисты
Людмила Киченок

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