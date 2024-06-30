Людмила Кіченок та Олена Остапенко перемогли на турнірі в Істборні

Людмила Кіченок та Олена Остапенко. Фото: скриншот

В Істборні (Велика Британія) завершилися виступи в жіночому парному розряді. Україну в них представляла Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенком із Латвії.

Україно-латвійська пара дійшла до фіналу та виграла турнір, повідомив портал Новини.LIVE.

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У фіналі суперницями українок були Габріела Дабровські з Канади та Ерін Рутліфф із Нової Зеландії.

Людмила Кіченок / Олена Остапенко — Габріела Дабровскі / Ерін Рутліфф — 5:7, 7:6 (2), 10-8

У 2024 році обидва дуети вже двічі зустрічалися. У січні на Відкритому чемпіонаті Австралії перемогли Кіченок та Остапенко, а у лютому в Дубаї Дабровські та Раутліфф взяли реванш.

Третій їх матч тривав 1 годину 57 хвилин, протягом яких Кіченок та Остапенко подали п'ять ейсів, зробили п'ять подвійних помилок та реалізували один із п'яти брейк-пойнтів.

У суперниць Кіченок та Остапенко було три ейси, чотири подвійні помилки та використано два з п'яти ейсів.

Зазначимо, що виграний турнір став для Кіченок та Остапенка четвертим цього року.

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