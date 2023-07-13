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Украинка Людмила Киченок выиграла "Уимблдон-2023"

13 июля 2023 23:08
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Агабекян Карен
редактор
Украинка Людмила Киченок выиграла "Уимблдон-2023"
Людмила Киченок и Мате Павич. Фото: "Уимблдон"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лондоне прошел финал "Уимблдона" в миксте. Украинка Людмила Киченок и хорват Мате Павич обыграли китаянку Сюй Ифань и бельгийца Йорана Флигена.

Украинка и хорват победили соперников в трех сетах, сообщает портал Новини.LIVE.

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Людмила Киченок/Мате Павич — Сюй Ифань/Йоран Флиген 6:4, 6:7, 6:3

Исторический для Киченок матч длился 2 часа и 7 минут. Украино-хорватский дуэт сделал девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два из четырех брейк-пойнтов.

Ифань и Флиген пять раз подали навылет, сделали три двойные ошибки и не испольовали свой единственный брейк.

Отметим, что во втором сете Киченок и Павич на тай-брейке упустили матчбол.

Людмила и Мате на этом турнире играли в миксте второй раз после 2017 года, когда они на "Уимблдоне" дошли к четвертьфиналу.

Киченок стала первой украинкой, выигравшей один из кубков Большого Шлема в миксте. Также Людмила стала третьей украинской теннисисткой, выигравшей мейджор. Ранее в 2008 году сестры Алена и Катерина Бондаренко победили в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии.

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