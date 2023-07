Украинка Людмила Киченок выиграла "Уимблдон-2023"

Людмила Киченок и Мате Павич. Фото: "Уимблдон"

В Лондоне прошел финал "Уимблдона" в миксте. Украинка Людмила Киченок и хорват Мате Павич обыграли китаянку Сюй Ифань и бельгийца Йорана Флигена.

Украинка и хорват победили соперников в трех сетах, сообщает портал Новини.LIVE.

Украинка провела свой первый финальный матч на турнирах Большого Шлема. Для ее партнера эта игра была 12-м финалом на мейджорах.

Mate Pavic and Lyudmyla Kichenok are 2023 mixed doubles champions after defeating Xu/Vliegen, 6-4, 6-7(9), 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/5c1BoZjF4Y