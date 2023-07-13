Украинка Людмила Киченок выиграла "Уимблдон-2023"

Людмила Киченок и Мате Павич. Фото: "Уимблдон"

В Лондоне прошел финал "Уимблдона" в миксте. Украинка Людмила Киченок и хорват Мате Павич обыграли китаянку Сюй Ифань и бельгийца Йорана Флигена.

Украинка и хорват победили соперников в трех сетах, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Украинка провела свой первый финальный матч на турнирах Большого Шлема. Для ее партнера эта игра была 12-м финалом на мейджорах.

Glory at SW19



Mate Pavic and Lyudmyla Kichenok are 2023 mixed doubles champions after defeating Xu/Vliegen, 6-4, 6-7(9), 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/5c1BoZjF4Y — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023

Людмила Киченок/Мате Павич — Сюй Ифань/Йоран Флиген 6:4, 6:7, 6:3

Исторический для Киченок матч длился 2 часа и 7 минут. Украино-хорватский дуэт сделал девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два из четырех брейк-пойнтов.

Ифань и Флиген пять раз подали навылет, сделали три двойные ошибки и не испольовали свой единственный брейк.

Отметим, что во втором сете Киченок и Павич на тай-брейке упустили матчбол.

Людмила и Мате на этом турнире играли в миксте второй раз после 2017 года, когда они на "Уимблдоне" дошли к четвертьфиналу.

Киченок стала первой украинкой, выигравшей один из кубков Большого Шлема в миксте. Также Людмила стала третьей украинской теннисисткой, выигравшей мейджор. Ранее в 2008 году сестры Алена и Катерина Бондаренко победили в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, Руслан Малиновский может оказаться в одном клубе со звездой АПЛ.

Бавария выставила на трансфер известного футболиста.

Луческу неспроста работает в "Динамо": раскрыта тайна тренера.

Свитолина боролась до конца: видео лучших моментов полуфинала "Уимблдона".

Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца.