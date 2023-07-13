Українка Людмила Кіченок виграла "Вімблдон-2023"

Людмила Кіченок та Мате Павич. Фото: "Вімблдон"

У Лондоні пройшов фінал "Вімблдону" у міксті. Українка Людмила Кіченок та хорват Мате Павич обіграли китаянку Сюй Іфань та бельгійця Йорана Флігена.

Українка та хорват перемогли суперників у трьох сетах, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Українка провела свій перший фінальний матч на турнірах Великого Шолому. Для її партнера ця гра була 12-м фіналом на мейджорах.

Glory at SW19



Mate Pavic and Lyudmyla Kichenok є 2023 mixed doubles champions після defeating Xu/Vliegen, 6-4, 6-7(9), 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/5c1BoZjF4Y — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023

Людмила Кіченок/Мате Павич — Сюй Іфань/Йоран Фліген 6:4, 6:7, 6:3

Історичний для Кіченок матч тривав 2 години та 7 хвилин. Україно-хорватський дует зробив дев'ять ейсів, припустився шести подвійних помилок і реалізував два з чотирьох брейк-пойнтів.

Іфань та Фліген п'ять разів подали навиліт, зробили три подвійні помилки і не використали свій єдиний брейк.

Зазначимо, що у другому сеті Кіченок та Павич на тай-брейку втратили матчбол.

Людмила та Мате на цьому турнірі грали у міксті вдруге після 2017 року, коли вони на "Вімблдоні" дійшли до чвертьфіналу.

Кіченок стала першою українкою, яка виграла один із кубків Великого Шолому у міксті. Також Людмила стала третьою українською тенісисткою, яка виграла мейджор. Раніше у 2008 році сестри Альона та Катерина Бондаренко перемогли у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Нагадаємо, Руслан Маліновський може опинитися в одному клубі із зіркою АПЛ.

Баварія виставила на трансфер відомого футболіста.

Луческу неспроста працює у "Динамо": розкрито таємниця тренера.

Світоліна боролася до кінця: відео найкращих моментів півфіналу "Вімблдону".

Зінченко пішов із клубу через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця.