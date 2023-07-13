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Українка Людмила Кіченок виграла "Вімблдон-2023"

13 липня 2023 23:08
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Агабекян Карен
редактор
Українка Людмила Кіченок виграла "Вімблдон-2023"
Людмила Кіченок та Мате Павич. Фото: "Вімблдон"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лондоні пройшов фінал "Вімблдону" у міксті. Українка Людмила Кіченок та хорват Мате Павич обіграли китаянку Сюй Іфань та бельгійця Йорана Флігена.

Українка та хорват перемогли суперників у трьох сетах, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Людмила Кіченок/Мате Павич — Сюй Іфань/Йоран Фліген 6:4, 6:7, 6:3

Історичний для Кіченок матч тривав 2 години та 7 хвилин. Україно-хорватський дует зробив дев'ять ейсів, припустився шести подвійних помилок і реалізував два з чотирьох брейк-пойнтів.

Іфань та Фліген п'ять разів подали навиліт, зробили три подвійні помилки і не використали свій єдиний брейк.

Зазначимо, що у другому сеті Кіченок та Павич на тай-брейку втратили матчбол.

Людмила та Мате на цьому турнірі грали у міксті вдруге після 2017 року, коли вони на "Вімблдоні" дійшли до чвертьфіналу.

Кіченок стала першою українкою, яка виграла один із кубків Великого Шолому у міксті. Також Людмила стала третьою українською тенісисткою, яка виграла мейджор. Раніше у 2008 році сестри Альона та Катерина Бондаренко перемогли у парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії.

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