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Украинка Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного Australian Open

22 января 2024 11:23
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украинка Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного Australian Open
Елена Остапенко — Людмила Киченок. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На Открытом чемпионате Австралии прошли матче третьего круга в парном разряде. На этой стадии выступили украинка Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии.

Соперницами украинки и латвийки стала У Фаньсэн из Тайваня и Чжу Линь из Китая, сообщил портал Новини.LIVE.

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Людмила Киченок
Статистика матча Остапенко/Киченок — Фаньсєн/Линь. Фото: скриншот

Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) — У Фаньсэн (Тайвань) / Чжу Линь (Китай) — 6:3, 7:5

Матч длился 1 час 29 минут, в течение которых Киченок и Остапенко подали четыре эйса, сделали две двойные ошибки и использовали 3 из 14 брейк-пойнтов.

Фаньсэн и Линь дважды подали навылет, сделали три двойные ошибки и реализовали один из трех брейков.

Впервые в своей карьере украинская теннисистка добралась до четвертьфинала Australian Open в парном разряде. Это уже пятый раз, когда она достигает этой стадии в турнирах Большого Шлема. Ранее Людмиле в 2019 и 2022-м годах удавалось пройти в четвертьфинал Роланд Гаррос, а также по одному разу на US Open-2019 и Уимблдоне-2022.

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Людмила Киченок

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