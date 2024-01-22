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Українка Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного Australian Open

22 січня 2024 11:23
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Агабекян Карен
редактор
Українка Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного Australian Open
Олена Остапенко — Людмила Кіченок. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На Відкритому чемпіонаті Австралії пройшли матчі третього кола у парному розряді. На цій стадії виступили українка Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії.

Суперницями українки та латвійки стала У Фаньсен із Тайваню та Чжу Лінь із Китаю, повідомив портал Новини.LIVE.

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Людмила Кіченок
Статистика матчу Остапенко/Кіченок — Фаньсен/Лінь. Фото: скріншот

Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія) — У Фаньсен (Тайвань) / Чжу Лінь (Китай) — 6:3, 7:5

Матч тривав 1 годину 29 хвилин, протягом яких Кіченок та Остапенко подали чотири ейси, зробили дві подвійні помилки та використали 3 із 14 брейк-пойнтів.

Фаньсен і Лінь двічі подали навиліт, зробили три подвійні помилки та реалізували один із трьох брейків.

Вперше у своїй кар'єрі українська тенісистка дісталася чвертьфіналу Australian Open у парному розряді. Це вже вп'яте, коли вона досягає цієї стадії в турнірах Великого Шолому. Раніше Людмилі в 2019 і 2022 роках вдавалося пройти до чвертьфіналу Роланд Гаррос, а також по одному разу на US Open-2019 та Вімблдоні-2022.

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Людмила Кіченок

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