Украинка Снигур выиграла турнир в Испании

Украинская теннисистка Дарья Снигур. Фото: j48tennis.net

В испанской Витории завершился турнир серии ITF W100. В финальном матче играла украинка Дарья Снигур.

Соперницей украинки была француженка Джессика Понше, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что несмотря на более низкое место в рейтинге WTA, Снигур (WTA 155) до матча считалась фавориткой противостояния с Понше (WTA 137).

Джессика Понше и Дарья Снигур после финала. Фото: Twitter

Дарья Снигур (Украина) — Джессика Понше (Франция) — 3:6, 6:4, 6:1

Игра длилась 1 час 37 минут, в течение которых 21-летняя Снигур не подавала эйсов и сделала три двойные ошибки. При этом Дарья выиграла пять из девяти брейк-пойнтов.

26-летняя Понше за матч подала восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из шести брейков.

Прошедший финал был третьим в карьере украинки. До турнира в Виктории у Дарьи счет в финалах был 1:1.

Отметим, что девушки в 2021 году играли на турнире в Португалии и тогда победила Понше.

Ранее у Снигур был не самый лучший травяной сезон, где она вылетела в первом круге "Уимблдона" и выигрывала максимум два матча на других турнирах.

Снигур 28 августа стартует в квалификации к Открытому чемпионату США.

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