Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинка Снигур выиграла турнир в Испании arrow

Украинка Снигур выиграла турнир в Испании

23 июля 2023 16:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украинка Снигур выиграла турнир в Испании
Украинская теннисистка Дарья Снигур. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В испанской Витории завершился турнир серии ITF W100. В  финальном матче играла украинка Дарья Снигур.

Соперницей украинки была француженка Джессика Понше, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что несмотря на более низкое место в рейтинге WTA, Снигур (WTA 155) до матча считалась фавориткой противостояния с Понше (WTA 137).

Джессика Понше и Дарья Снигур после финала. Фото: Twitter

Дарья Снигур (Украина) — Джессика Понше (Франция) — 3:6, 6:4, 6:1

Игра длилась 1 час 37 минут, в течение которых 21-летняя Снигур не подавала эйсов и сделала три двойные ошибки. При этом Дарья выиграла пять из девяти брейк-пойнтов.

26-летняя Понше за матч подала восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из шести брейков.

Прошедший финал был третьим в карьере украинки. До турнира в Виктории у Дарьи счет в финалах был 1:1.

Отметим, что девушки в 2021 году играли на турнире в Португалии и тогда победила Понше.

Ранее у Снигур был не самый лучший травяной сезон, где она вылетела в первом круге "Уимблдона" и выигрывала максимум два матча на других турнирах.

Снигур 28 августа стартует в квалификации к Открытому чемпионату США.

Напомним, Андрей Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны.

Молодой игрок "Динамо" перейдет в топчемпионат.

"ПСЖ" выставил на трансфер Мбаппе: игроку запретили находиться с первой командой.

Скандал на Чемпионате мира по фехтованию: украинки снялись из-за допуска россиян.

"Александрия" подписала один из величайших талантов "Динамо" времен Хацкевича.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз