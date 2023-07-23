Українка Снігур виграла турнір в Іспанії

Українська тенісистка Дар'я Снігур. Фото: j48tennis.net

В іспанській Віторії завершився турнір серії ITF W100. У фінальному матчі грала українка Дар'я Снігур .

Суперницею українки була француженка Джесіка Понше, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що попри нижче місце в рейтингу WTA, Снігур (WTA 155) до матчу вважався фавориткою протистояння з Понше (WTA 137).

Джесіка Понше та Дар'я Снігур після фіналу. Фото: Twitter

Дар'я Снігур (Україна) — Джессіка Понше (Франція) — 3:6, 6:4, 6:1

Гра тривала 1 годину 37 хвилин, протягом яких 21-річна Снігур не подавала ейсів і зробила три подвійні помилки. При цьому Дар'я виграла п'ять із дев'яти брейк-пойнтів.

26-річна Понше за матч подала вісім ейсів, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала три з шести брейків.

Цей фінал був третім у кар'єрі українки. До турніру у Вікторії у Дарії рахунок у вирішальних матчах був 1:1.

Зазначимо, що дівчата у 2021 році грали на турнірі у Португалії і тоді перемогла Понше.

Раніше Снігур мала не найкращий трав'яний сезон, де вона вилетіла в першому колі "Вімблдону" і вигравала максимум два матчі на інших турнірах.

Снігур 28 серпня стартує у кваліфікації до Відкритого чемпіонату США.

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