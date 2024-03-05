Украинка выиграла серебро на этапе Кубка мира по пауэрлифтингу
В Дубае (ОАЭ) прошел этап Кубка мира по пауэрлифтингу. На нем выступили представители Украины.
Одну из медалей выиграла украинка Марьяна Шевчук, сообщил портал Новини.LIVE.
Медаль Шевчук для сборной Украины
Уроженка Винницкой области завоевала серебряную награду в весовой категории до 55 кг. Марьяна смогла выжать 127 килограммов.
Турнир, на котором соревновались 183 спортсмена из 32 стран, был отборочным этапом к Паралимпийским играм-2024 в Париже (Франция).
Второе место Шевчук прокомментировал начальник Винницкой ОВ Сергей Борзов. Он поздравил Марьяну и пожелал дальнейших побед.
"Искренне поздравляю Марьяну и ее тренера Ивана Чупрынку с отличным результатом. Болеем и желаем дальнейших побед", — написал Борзов.
Добавим, что Шевчук ранее уже завоевала паралимпийскую лицензию.
Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец.
Холанн попросил Месси завершить карьеру.
Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока.
Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.
Шевченко рассказал, что будет с Мудриком и другими футболистами за границей.
Читайте Новини.LIVE!