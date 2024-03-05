Украинка выиграла серебро на этапе Кубка мира по пауэрлифтингу

Марьяна Шевчук. Фото: скриншот

В Дубае (ОАЭ) прошел этап Кубка мира по пауэрлифтингу. На нем выступили представители Украины.

Одну из медалей выиграла украинка Марьяна Шевчук, сообщил портал Новини.LIVE.

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Медаль Шевчук для сборной Украины

Уроженка Винницкой области завоевала серебряную награду в весовой категории до 55 кг. Марьяна смогла выжать 127 килограммов.

Турнир, на котором соревновались 183 спортсмена из 32 стран, был отборочным этапом к Паралимпийским играм-2024 в Париже (Франция).

Второе место Шевчук прокомментировал начальник Винницкой ОВ Сергей Борзов. Он поздравил Марьяну и пожелал дальнейших побед.

"Искренне поздравляю Марьяну и ее тренера Ивана Чупрынку с отличным результатом. Болеем и желаем дальнейших побед", — написал Борзов.

Добавим, что Шевчук ранее уже завоевала паралимпийскую лицензию.

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