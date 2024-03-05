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Украинка выиграла серебро на этапе Кубка мира по пауэрлифтингу

5 марта 2024 22:01
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Агабекян Карен
редактор
Украинка выиграла серебро на этапе Кубка мира по пауэрлифтингу
Марьяна Шевчук. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Дубае (ОАЭ) прошел этап Кубка мира по пауэрлифтингу. На нем выступили представители Украины.

Одну из медалей выиграла украинка Марьяна Шевчук, сообщил портал Новини.LIVE.

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Марьяна Шевчук в ОАЭ. Фото: скриншот

Медаль Шевчук для сборной Украины

Уроженка Винницкой области завоевала серебряную награду в весовой категории до 55 кг. Марьяна смогла выжать 127 килограммов.

Турнир, на котором соревновались 183 спортсмена из 32 стран, был отборочным этапом к Паралимпийским играм-2024 в Париже (Франция).

Второе место Шевчук прокомментировал начальник Винницкой ОВ Сергей Борзов. Он поздравил Марьяну и пожелал дальнейших побед.

"Искренне поздравляю Марьяну и ее тренера Ивана Чупрынку с отличным результатом. Болеем и желаем дальнейших побед", — написал Борзов.

Добавим, что Шевчук ранее уже завоевала паралимпийскую лицензию.

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

Холанн попросил Месси завершить карьеру.

Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

Шевченко рассказал, что будет с Мудриком и другими футболистами за границей.

спорт
Марьяна Шевчук
Пауэрлифтинг
тяжелая атлетика

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