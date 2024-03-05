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Українка виграла срібло на етапі Кубка світу з пауерліфтингу

5 березня 2024 22:01
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Агабекян Карен
редактор
Українка виграла срібло на етапі Кубка світу з пауерліфтингу
Мар’яна Шевчук. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Дубаї (ОАЕ) пройшов етап Кубка світу з пауерліфтингу. На ньому також виступили представники України.

Одну з медалей виграла українка Мар’яна Шевчук, повідомив портал Новини.LIVE.

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Мар’яна Шевчук в ОАЕ. Фото: скриншот

Медаль Шевчук для збірної України

Уродженка Вінничини завоювала срібну нагороду у ваговій категорії до 55 кг. Мар'яна змогла вижати 127 кілограмів.

Турнір, на якому змагалися 183 спортсмени з 32 країн, був відбірковим етапом до Паралімпійських ігор-2024 у Парижі (Франція).

Друге місце Шевчук прокоментував начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він привітав Мар'яну та побажав подальших перемог.

"Щиро вітаю Мар’яну та її тренера Івана Чупринка з чудовим результатом. Вболіваємо та бажаємо подальших перемог", — написав Борзов.

Додамо, що Шевчук раніше вже завоювала паралімпійську ліцензію.

Нагадаємо, Довбик піде з "Жирони" вже влітку — відомо, де гратиме українець.

Голанн попросив Мессі завершити кар'єру. 

Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.

Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.

Шевченко розповів, що буде з Мудриком та іншими футболістами за кордоном.

спорт
Мар'яна Шевчук
Паверліфтинг
важка атлетика

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