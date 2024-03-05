Українка виграла срібло на етапі Кубка світу з пауерліфтингу
У Дубаї (ОАЕ) пройшов етап Кубка світу з пауерліфтингу. На ньому також виступили представники України.
Одну з медалей виграла українка Мар’яна Шевчук, повідомив портал Новини.LIVE.
Медаль Шевчук для збірної України
Уродженка Вінничини завоювала срібну нагороду у ваговій категорії до 55 кг. Мар'яна змогла вижати 127 кілограмів.
Турнір, на якому змагалися 183 спортсмени з 32 країн, був відбірковим етапом до Паралімпійських ігор-2024 у Парижі (Франція).
Друге місце Шевчук прокоментував начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він привітав Мар'яну та побажав подальших перемог.
"Щиро вітаю Мар’яну та її тренера Івана Чупринка з чудовим результатом. Вболіваємо та бажаємо подальших перемог", — написав Борзов.
Додамо, що Шевчук раніше вже завоювала паралімпійську ліцензію.
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