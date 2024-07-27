Украинки остались без медалей в синхронных прыжках в воду на Олимпиаде-2024

Украинки остались без медалей в первом финале Олимпийских игр-2024
На Олимпийских играх-2024 в Париже прошел первый финал с участием украинцев. Завершились выступления в прыжках в воду.
Украинки остались без медалей в финале в синхронных прыжках с трехметровой вышки, сообщил портал Новини.LIVE.
Украина проиграла свой первый финал на Олимпиаде в Париже
В прыжках с трехметровой вышки от Украины выступил дуэт Виктории Кесарь и Анны Письменской.
Украинки заняли седьмое место, набрав в сумме 251.37 баллов.
Золотыми медалистами на трамплине стал Китай (337.68 баллов), вторыми команда США (314.64), а третьими Великобритания (302.28).
Украинский дуэт, несмотря на результат, является опытным. Для 33-летней Письменской это третьи Олимпийские игры после Пекина-2008, Лондона-2012 и Токио-2020. 30-летняя Кесарь ранее выступала в Токио в 2021 году в индивидуальной программе, где стала 23-й.
Украинки ранее были пятыми на чемпионате мира и на Олимпийских играх в Париже не были в числе фаворитов.
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