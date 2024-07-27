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Украинки остались без медалей в первом финале Олимпийских игр-2024

27 июля 2024 14:01
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Украинки остались без медалей в синхронных прыжках в воду на Олимпиаде-2024
Виктория Кесарь и Анна Письменская. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх-2024 в Париже прошел первый финал с участием украинцев. Завершились выступления в прыжках в воду.

Украинки остались без медалей в финале в синхронных прыжках с трехметровой вышки, сообщил портал Новини.LIVE.

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Пьедестал в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Фото: Олимпийские игры, прыжки с трамплина 3 м. Фото: Reuters/Leah Millis

Украина проиграла свой первый финал на Олимпиаде в Париже

В прыжках с трехметровой вышки от Украины выступил дуэт Виктории Кесарь и Анны Письменской.

Украинки заняли седьмое место, набрав в сумме 251.37 баллов.

Золотыми медалистами на трамплине стал Китай (337.68 баллов), вторыми команда США (314.64), а третьими Великобритания (302.28).

Украинский дуэт, несмотря на результат, является опытным. Для 33-летней Письменской это третьи Олимпийские игры после Пекина-2008, Лондона-2012 и Токио-2020. 30-летняя Кесарь ранее выступала в Токио в 2021 году в индивидуальной программе, где стала 23-й.

Украинки ранее были пятыми на чемпионате мира и на Олимпийских играх в Париже не были в числе фаворитов.

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

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Олимпийские игры Олимпиада-2024 прыжки в воду синхронные прыжки в воду Париж-2024

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