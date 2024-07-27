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Українки залишилися без медалей у першому фіналі Олімпійських ігор-2024

27 липня 2024 14:01
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Українки залишилися без медалей у синхронних стрибках у воду на Олімпіаді-2024
Вікторія Кесарь та Анна Письменська. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі пройшов перший фінал за участю українців. Завершилися виступи у стрибках у воду.

Українки залишилися без медалей у фіналі у синхронних стрибках із триметрового трампліну, повідомив портал Новини.LIVE.

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П'єдестал у синхронних стрибках із триметрового трампліну. Фото: Олімпійські ігри, стрибки з трампліну 3 м. Фото: Reuters/Leah Millis

Україна програла свій перший фінал на Олімпіаді у Парижі

У стрибках із триметрової вежі від України виступив дует Вікторії Кесарь та Анни Письменської.

Українки посіли сьоме місце, набравши у сумі 251.37 балів.

Золотими медалістами на трампліні став Китай (337.68 балів), другою команда США (314.64), а третіми Великобританія (302.28).

Український дует, попри результат, є досвідченим. Для 33-річної Письменської це треті Олімпійські ігри після Пекіна-2008, Лондона-2012 та Токіо-2020. 30-річна Кесарь раніше виступала у Токіо у 2021 році в індивідуальній програмі, де стала 23-ю.

Українки раніше були п'ятими на чемпіонаті світу і на Олімпійських іграх у Парижі не були серед фаворитів.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.

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Олімпійські ігри Олімпіада-2024 стрибки у воду синхронні стрибки у воду Париж-2024

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