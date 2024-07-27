ерший день Олімпіади в Парижі: українці у боротьбі за чотири медалі

Киянин Дільшот Халматов першим стартує на ОІ-2024. Фото: Міжнародна федерація дзюдо

На Олімпійських іграх-2024 в Парижі 27 липня стартує перший офіційний змагальний день. Вже на старті турніру буде розіграно 15 комплектів медалей.

Українські спортсмени змагатимуться за чотири, повідомив портал Новини.LIVE.

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Джоан Фейбі Бежура. Фото: aroged.com

Українці у боротьбі за медалі на ОІ-2024

Найпершим свою боротьбу за медалі розпочне 26-річний київський дзюдоїст Дільшот Халматов у ваговій категорії до 60 кг. Українець є одним із найкращих дзюдоїстів у світі й тому має шанси на медаль. Якщо киянин зможе пробитись у втішні поєдинки або півфінал, то вирішальні для нього сутички почнуться о 17:00.

О 12:00 почнуться змагання зі синхронних стрибків у воду з трампліна висотою 3 м у жінок. У фіналі Україну представить дует Вікторії Кесарь та Анни Письменської.

На Олімпійських іграх в Парижі вперше за довгий час є сподівання на українських фехтувальниць на шпазі, які раніше були в тіні шаблісток на чолі з Ольгою Харлан.

О 12:30 в індивідуальній шпазі у жінок вийдуть на змагання Влада Харькова, Олена Кривицька та Джоан Фейбі Бежура. Фінали на секторі почнуться о 21:40.

Українка Юлія Бірюкова о 15:30 стартує в боротьбу за медалі в шосейному велоспорті. Першою буде гонка з роздільним стартом.

Загалом 27 липня українські спортсмени виступлять в одинадцяти дисциплінах.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.

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