ерший день Олимпиады в Париже: украинцы в борьбе за четыре медали

Киевлянин Дильшот Халматов первым стартует на ОИ-2024. Фото: Международная федерация дзюдо

На Олимпийских играх-2024 в Париже 27 июля стартует первый официальный соревновательный день. Уже на старте турнира будет разыграно 15 комплектов медалей.

Украинские спортсмены будут соревноваться за четыре, сообщил портал Новини.LIVE.

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Джоан Фейби Бежуро. Фото: aroged.com

Украинцы в борьбе за медали на ОИ-2024

Первым свою борьбу за медали начнет 26-летний киевский дзюдоист Дильшот Халматов в весовой категории до 60 кг. Украинец является одним из лучших дзюдоистов в мире и имеет шансы на медаль. Если киевлянин сможет пробиться в утешительные поединки или полуфинал, то решающие для него схватки начнутся в 17:00.

В 12:00 начнутся соревнования по синхронным прыжкам в воду с трамплина высотой 3 м у женщин. В финале Украину представит дуэт Виктории Кесарь и Анны Письменской.

На Олимпийских играх в Париже впервые за долгое время есть надежды на украинских фехтовальщиц на шпаге, которые ранее были в тени саблисток во главе с Ольгой Харлан.

В 12:30 в индивидуальной шпаге у женщин выйдут на соревнования Власти Харькова, Елена Кривицкая и Джоан Фейби Бежура. Финалы на секторе начнутся в 21:40.

Украинка Юлия Бирюкова в 15.30 стартует в борьбу за медали в шоссейном велоспорте. Первой будет гонка с раздельным стартом.

В целом 27 июля украинские спортсмены выступят в одиннадцати дисциплинах.

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