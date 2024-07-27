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Украинцы в первый день Олимпиады-2024 будут соревноваться за четыре комплекта медалей

27 июля 2024 09:54
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
ерший день Олимпиады в Париже: украинцы в борьбе за четыре медали
Киевлянин Дильшот Халматов первым стартует на ОИ-2024. Фото: Международная федерация дзюдо
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх-2024 в Париже 27 июля стартует первый официальный соревновательный день. Уже на старте турнира будет разыграно 15 комплектов медалей.

Украинские спортсмены будут соревноваться за четыре, сообщил портал Новини.LIVE.

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Джоан Фейби Бежуро. Фото: aroged.com

Украинцы в борьбе за медали на ОИ-2024

Первым свою борьбу за медали начнет 26-летний киевский дзюдоист Дильшот Халматов в весовой категории до 60 кг. Украинец является одним из лучших дзюдоистов в мире и имеет шансы на медаль. Если киевлянин сможет пробиться в утешительные поединки или полуфинал, то решающие для него схватки начнутся в 17:00.

В 12:00 начнутся соревнования по синхронным прыжкам в воду с трамплина высотой 3 м у женщин. В финале Украину представит дуэт Виктории Кесарь и Анны Письменской.

На Олимпийских играх в Париже впервые за долгое время есть надежды на украинских фехтовальщиц на шпаге, которые ранее были в тени саблисток во главе с Ольгой Харлан.

В 12:30 в индивидуальной шпаге у женщин выйдут на соревнования Власти Харькова, Елена Кривицкая и Джоан Фейби Бежура. Финалы на секторе начнутся в 21:40.

Украинка Юлия Бирюкова в 15.30 стартует в борьбу за медали в шоссейном велоспорте. Первой будет гонка с раздельным стартом.

В целом 27 июля украинские спортсмены выступят в одиннадцати дисциплинах.

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Дзюдо Фехтование Джоан-Фейби Бежура сборная Украины по фехтованию Сборная Украины по дзюдо Дильшот Халматов

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