Первый день Олимпийских игр: расписание выступлений украинских спортсменов

Украинская теннисистка Марта Костюк стартует на Олимпийских играх. Фото: instagram.com/martakostyuk/

На Олимпийских играх в Париже 27 июля пройдет первый соревновательный день. Активно начнут стартовать украинские спортсмены, среди которых претенденты на медали по дзюдо, пулевой стрельбе и спортивной гимнастике.

В общем, представители сине-желтой команды в первый день выступят в одиннадцати видах спорта, сообщил портал Новини.LIVE.

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Начнет олимпийский день для украинцев в 11:00 украинский дзюдоист Дильшот Халматов. Украинцу в 1/16 финала в весовой категории до 60 кг будет противостоять Достон Ружиев из Узбекистана.

В 17:00 в дзюдо начнутся утешительные схватки, полуфиналы и финал.

Вторыми в 11:30 стартуют в квалификации по стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров у мужчин Павел Коростылев и Виктор Банькин. В 13:30 начнутся соревнования по этой дисциплине у женщин, где Украину представит олимпийская чемпионка Елена Костевич.

В 11:50 в Париже начнутся индивидуальные соревнования по фехтованию на шпагах у женщин. Из 1/16 финала стартуют украинки Влада Харькова, Елена Кривицкая и Джоан Фейби Бежура. В 21:40 в Париже начнутся матчи за медали.

В прыжках в воду разыграют комплект медалей в 12:00. Виктория Кесарь и Анна Письменская представят Украину в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Теннис как один из самых престижных видов спорта на Олимпиаде стартует в 13:00. На это время запланирован матч украинки Ангелины Калининой против Аранси Рус из Нидерландов. Теннисистки раньше трижды играли друг с другом и представительница сине-желтой команды победила только раз.

Матч украинки Даяны Ястремской стартует в 14:30. Одесситка будет играть с бразильянкой Лаурой Пигосси, которой уступала в 2022 году.

Завершит день для индивидуального украинского тенниса Марта Костюк. В 1/32 финала она будет противостоять Юлии Путинцевой из Казахстана. Матч начнется в 16:00.

В парном разряде украинки Надежда и Людмила Киченок сыграют с китаянками Чжан Шуай и Ван Синьюй в 16:00.

В 13:50 на Олимпиаде стартует женская парная четверка в академической гребле. Команду представят Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхосмотр, Анастасия Коженкова.

В 15:30 в Париже разыграют медали в шоссейных велогонках у женщин. Украинка Юлия Бирюкова сразится в индивидуальной раздельной гонке.

В 16:30 пройдет квалификация в спортивной гимнастике у мужчин. Украину представят Олег Верняев, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах и Назар Чепурный

Украинка Виктория Усс в 17:00 начнет соревнования по квалификации байдарок в гребном слаломе.

Свой второй матч в группе B на Олимпийских играх в 18:00 проведет футбольная сборная Украины. Команда Руслана Ротаня сыграет с фаворитом группы командой Марокко.

В 21:00 стартует украинка Соломия Братейко в настольном теннисе. В 1/32 финала представительница сине-желтой команды сыграет с румынкой Элизабет Самара.

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