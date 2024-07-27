Перший день Олімпійських ігор: розклад виступів українських спортсменів

Українська тенісистка Марта Костюк стартує на Олімпійських іграх. Фото: instagram.com/martakostyuk/

На Олімпійських іграх в Парижі 27 липня пройде перший змагальний день. Активно почнуть стартувати українські спортсмени, серед яких претенденти на медалі у дзюдо, кульовій стрільбі та спортивній гімнастиці.

Загалом представники синьо-жовтої команди в перший день виступлять у одинадцяти видах спорту, повідомив портал Новини.LIVE.

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Почне олімпійський день для українців об 11:00 український дзюдоїст Дільшот Халматов. Українцю в 1/16 фіналу у ваговій категорії до 60 кг протистоятиме Достон Ружієв з Узбекистану.

О 17:00 в дзюдо почнуться втішні сутички, півфінали та фінал.

Другими об 11:30 стартують у кваліфікації зі стрільби із пневматичного пістолета на 10 метрів у чоловіків Павло Коростильов та Віктор Банькін. О 13:30 почнуться змагання в цій дисципліні у жінок, де Україну представить олімпійська чемпіонка Олена Костевич.

Об 11:50 в Парижі почнуться індивідуальні змагання із фехтування на шпагах у жінок. З 1/16 фіналу стартують українки Влада Харькова, Олена Кривицька та Джоан Фейбі Бежура. О 21:40 в Парижі почнуться сутички за медалі.

У стрибках у воду розіграють комплект медалей о 12:00. Вікторія Кесарь та Анна Письменська представлять Україну в синхронних стрибках з триметрового трампліна.

Теніс, як один із найпрестижніших видів спорту на Олімпіаді, стартує об 13:00. На цей час запланований матч українки Ангеліни Калініної проти Арансі Рус із Нідерландів. Тенісистки раніше тричі грали один з одним і представниця синьо-жовтої команди перемогла лише раз.

Матч українки Даяни Ястремської стартує об 14:30. Одеситка гратиме із бразилійкою Лаурою Пігоссі, якій поступалася в 2022 році.

Завершить день для індивідуального українського тенісу Марта Костюк. В 1/32 фіналу вона протистоятиме Юлії Путінцевій із Казахстану. Матч почнеться об 16:00.

У парному розряді українки Надія та Людмила Кіченок зіграють з китаянками Чжан Шуай та Ван Синьюй о 16:00.

О 13:50 на Олімпіаді стартує жіноча парна четвірка в академічному веслуванні. Команду представлять Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова.

Об 15:30 у Парижі розіграють медалі в шосейних велогонках у жінок. Українка Юлія Бірюкова змагатиметься в індивідуальній роздільній гонці.

О 16:30 пройде кваліфікація у соловіків у спортивній гімнастиці у чоловіків. Україну представлять Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах та Назар Чепурний

Українка Вікторія Ус об 17:00 почне змагання у кваліфікації байдарок в гребному слаломі.

Свій другий матч в Групі B на Олімпійських іграх о 18:00 проведе футбольна збірна України. Команда Руслана Ротаня зіграє з фаворитом групи командою Марокко.

О 21:00 стартує українка Соломія Братейко в настільному тенісі. В 1/32 фіналу представниця синьо-жовтої команди зіграє з румункою Елізабет Самара.

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