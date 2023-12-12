Украинская баскетбольная суперлига потеряла одну из лучших команд в истории

MVP Суперлиги Владимир Конев. Фото: ФБУ

Федерация баскетбола Украины провела заседание, на котором официально уведомила об исключении Строителя из состава участников Суперлиги. Результаты всех игр, сыгранных чемпионом, в регулярном чемпионате аннулировали.

Об этом ФБУ написала в официальном письме на своем сайте, передает Новини.LIVE.

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Соответственно, аннулированные должны быть и набраны, и пропущены очки команд в матчах со Строителем с начала регулярного чемпионата;

Также статистику игроков, которую игроки набрали во время игр с участием Строителя, оставить в силе, а турнирную таблицу соревнований обновили с учетом принятых Департаментом решений.

Письмо ФБУ

Строитель занимал второе место в турнирной таблице Суперлиги, имея в активе 10 побед в 13 сыгранных матчах.

Ранее в ФБУ получили от Будивельника письмо, в котором клуб сообщил о снятии с сезона Суперлиги. Многие лидеры уже перешли в другие клубы, среди них Владимир Конев и Владислав Лукинский.

Пока Коломойский в СИЗО

Причиной этого решения стала потеря спонсорских денег. Поэтому с целью недопущения увеличения долгов перед игроками и админперсоналом клуб снялся с турнира.

Отметим, что клуб связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, который находится в СИЗО. Еще в прошлом году за команду выступал сын олигарха Израэль.

Киевский клуб является рекордсменом по победам в чемпионате Украины — 11. Команда также пять раз выигрывала Кубок Украины.

Напомним, Украинский клуб предложил солидную сумму за Пихаленко.

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